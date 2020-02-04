Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Скончался российский писатель

Литератору было 69 лет

Переводчик и поэт Евгений Витковский умер 3 февраля в Москве.

На своей странице в Facebook о смерти Витковского рассказала его жена – поэтесса Ольга Кольцова. Ранее она написала, что ее муж лежит в Боткинской больнице в тяжелом состоянии.

Витковский переводил с английского, немецкого, французского, португальского. Россиянам известны его поэтические переложения стихов Джона Мильтона, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга, Роберта Бернса, Райнера Марии Рильке, Артюра Рембо, Поля Валери и многих других поэтов, напоминает "Интерфакс".

В 1990-е гг. он занимался, в основном, литературоведением: готовил к печати и издавал поэтические антологии и собрания сочинений, отмечает "МИР 24".

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей