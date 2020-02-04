Литератору было 69 лет

Переводчик и поэт Евгений Витковский умер 3 февраля в Москве.

На своей странице в Facebook о смерти Витковского рассказала его жена – поэтесса Ольга Кольцова. Ранее она написала, что ее муж лежит в Боткинской больнице в тяжелом состоянии.

Витковский переводил с английского, немецкого, французского, португальского. Россиянам известны его поэтические переложения стихов Джона Мильтона, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга, Роберта Бернса, Райнера Марии Рильке, Артюра Рембо, Поля Валери и многих других поэтов, напоминает "Интерфакс".

В 1990-е гг. он занимался, в основном, литературоведением: готовил к печати и издавал поэтические антологии и собрания сочинений, отмечает "МИР 24".