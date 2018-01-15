Газовое могущество США рассмешило Лаврова

Конкурировать с Россией по-честному американцы не в состоянии

Соединенные Штаты неспособны на равных соперничать с Россией в газовой сфере. Поэтому им приходится пускаться на разнообразные мошеннические ухищрения. С таким заявлением на ежегодной большой пресс-конференции выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"В действиях США просматривается и боязнь честной конкуренции, а поскольку честной конкуренции пока они не потянут, они переходят к нечестной конкуренции и политическому давлению, к тому, чтобы заставить европейские страны строить соответствующие объекты и получать более дорогой газ", - приводит слова главы дипведомства РИА "Новости".

Тем самым Лавров объяснил стремление Вашингтона помешать строительству газопровода "Северный поток - 2", благодаря которому будет в значительной мере закрыта потребность жителей европейского континента в голубом топливе. Вводя санкции против российских компаний и их зарубежных партнеров, США хотят вынудить страны ЕС отказаться от участия в проекте и тем самым поставить на нем крест. Взамен американцы обещают поставлять в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ). Однако рыночную конкуренцию трубопроводному газу СПГ составить не может из-за дороговизны.

По мнению главы МИД, в сложившейся ситуации страны Евросоюза сами должны принимать решение о целесообразности того или иного варианта. "Это выбор европейских стран, мы исходим из того, что они должны сами понимать свои экономические интересы. Если они готовы тратить больше, ну, значит, таково их решение", - указал чиновник.

Лавров напомнил, что стоит лишь европейцам захотеть, и Россия с радостью обеспечит их дополнительными объемами газа. Так что об американском СПГ никто и не вспомнит. Но для этого Еврокомиссия должна дать нашей стране твердые гарантии, что весь объем топлива будет выкуплен, невзирая ни на какие политические пертурбации.

Сейчас Россия и Турция строят первую нитку газопровода "Турецкий поток", по которой пойдет газ для внутритурецких нужд. "А вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии, которая сейчас снова готова рассмотреть принять к себе вторую нитку "Турецкого потока". Мы будем готовы на любой вариант, но вариант, который будет 100% гарантирован Еврокомиссией, как такой, который не будет сорван", - сказал Лавров.

Возведение "Турецкого потока" началось в прошлом году. К настоящему моменту строители уложили 650 км по дну Черного моря, что составляет примерно треть от общей протяженности. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первую нитку, для турецкого рынка, планируется ввести в строй в марте 2018 года. Вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В случае позитивного решения Еврокомиссии она может быть введена в эксплуатацию в 2019 году.