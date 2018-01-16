"Северному потоку - 2" закрутят вентиль

Еврокомиссия клянется, что не собирается мешать проекту, но занимается именно этим

Чиновники Европейского союза готовят новые документы, регулирующую газовую отрасль. Однако их принятие не воспрепятствует строительству газопроводов, которые ведет российский концерн "Газпром". Такое заявление сделал посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.



"Директива Еврокомиссии не направлена против какого-то определенного трубопровода, она направлена на создание правовой безопасности всех трубопроводов, которые приходят на территорию Евросоюза и выходят с нее. Эти нормы не нацелены на то, чтобы запретить эксплуатацию какого-то трубопровода или его прокладку", - приводит слова дипломата ТАСС.

О судьбе готовящейся директивы говорить пока преждевременно. Очень может быть, что изменения, которые готовит Еврокомиссия, не станут частью законодательства ЕС. По словам Эдерера, проект поправок был представлен в Совет ЕС и Европарламент для обсуждения. От этих органов зависит, будут ли введены в действия предложенные новшества.

Законопроект, о котором говорит Эдерер, предполагает распространение директивы ЕС по газу в рамках Третьего энергетического пакета на все входящие газопроводы без предварительных консультаций. Таким образом, под действие Третьего энергопакета может попасть и "Северный поток - 2". Это означает, что владелец трубы должен будет предоставить половину мощности газопровода независимым поставщикам газа или не пользоваться ей.

Европейские энергетические компании нещадно раскритиковали инициативу Еврокомиссии. Этот закон может оказать негативное влияние на безопасность инвестиций и поставок и ухудшить отношения между странами, говорится в заявлении Европейской ассоциации газовых компаний (Еврогаз).

"Ретроактивные изменения в праве ЕС затрагивают интересы существующих и будущих поставщиков и покупателей газа, которые заключили сделки в текущем правовом режиме", - также отмечается в документе. В связи с этим члены ассоциации рекомендовали заморозить предложение, "пока не будут изучены все его возможные последствия".

Против изменений, предложенных Еврокомиссией, выступили также власти Германии и Италии. В Берлине попросили о новой юридической экспертизе поправок, в Риме - об оценке воздействия на существующие газопроводы.

Российские власти неоднократно говорили о том, что в Европе пытаются оказать давление на Москву и ее партнеров для того, чтобы добиться отказа от "Северного потока - 2". По мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, позиция ЕС по распространению Третьего энергопакета на газопровод направлена на срыв проекта.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что члены Еврокомиссии хотят "специально задним числом придумать некие новые правила и попытаться затормозить "Северный поток".

"Это не очень чистоплотная игра. Надеюсь, что все-таки сугубо экономический характер этого проекта, его поддержка в качестве экономического и коммерческого проекта ведущими энергетическими компаниями европейских стран не позволит возобладать некорректным играм", - заключил глава российской дипломатии.