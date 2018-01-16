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Россиянам простят миллиарды рублей долга

Фото: "Утро", GLOBAL LOOK press
Правительство спишет почти 200 миллиардов

Свыше 20 млн человек - физические лица и индивидуальные предприниматели - попадут под действие закона о налоговой амнистии. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил на  совещании президента Владимира Путина с членами правительства, что с россиян спишут 41 млрд рублей долгов. 

"Соответствующий закон был подготовлен и принят в декабре прошлого года. Этим законом предусмотрено списание налоговой задолженности по имущественным налогам перед нашими гражданами", - приводит ТАСС слова министра.

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Индивидуальным предпринимателям списываются задолженности в рамках специальных налоговых режимов, по упрощенным налогам, налогу на объединенный доход и оплате патента. Общая сумма прощенных ИП долгов равна 127 млрд рублей.

Также 2 млн человек спишут задолженности по налогам на так называемые условные доходы на сумму около 22 млрд рублей. По закону списанные заемщику кредиты или коммунальные услуги считаются его материальной выгодой, на них также начисляются налоги. Теперь эти выплаты и пени на них признаны безнадежными.

В заключение Силуанов призвал всех не нарушать налоговые требования.

Светлана БОГДАНОВА
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