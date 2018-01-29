Мировая экономика скатывается к войне
Глобальная экономика неуклонно идет к тому, чтобы стать экономикой войны, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Комментируя итоги закончившегося 26 января Всемирного экономического форума в Давосе, политолог подчеркнул, что вызовы, стоявшие перед мировой экономикой перед кризисами 1998 и 2008 гг. не были решены. Проблемы накапливаются, и единственным способом снять это напряжение, перезагрузить систему является война.
"Я имею в виду не прямая, горячая война. Но "экономика войны" отчасти решает эти проблемы", - приводит РИА "Новости" слова Мухина.
В качестве примера эксперт привел американскую политику санкций в отношении ряда стран, например, Ирана и России. По его словам, с помощью экономических ограничений Соединенные Штаты пытаются повлиять на политику этих государств на международной арене. Еще один пример – установление военного и политического контроля над территориями и рынками, например, Еврозоной. Все это признаки "экономики войны", подчеркнул Мухин.
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