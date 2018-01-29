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Мировая экономика скатывается к войне

Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Moxter
Эксперт дал неутешительный прогноз глобального развития

Глобальная экономика неуклонно идет к тому, чтобы стать экономикой войны, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Комментируя итоги закончившегося 26 января Всемирного экономического форума в Давосе, политолог подчеркнул, что вызовы, стоявшие перед мировой экономикой перед кризисами 1998 и 2008 гг. не были решены. Проблемы накапливаются, и единственным способом снять это напряжение, перезагрузить систему является война.

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"Я имею в виду не прямая, горячая война. Но "экономика войны" отчасти решает эти проблемы",  - приводит РИА "Новости" слова Мухина.

В качестве примера эксперт привел американскую политику санкций в отношении ряда стран, например, Ирана и России. По его словам, с помощью экономических ограничений Соединенные Штаты пытаются повлиять на политику этих государств на международной арене. Еще один пример – установление военного и политического контроля над территориями и рынками, например, Еврозоной. Все это признаки "экономики войны", подчеркнул Мухин.

Валентина МАЙОРОВА
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