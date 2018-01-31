Рубль растет назло пессимистам

Негативные ожидания в отношении российской валюты не оправдались

На торгах в среду, 31 января, рубль пошел в решительную атаку на доллар. С начала торговой сессии американская валюта потеряла в цене 29 коп. и достигла отметки 56,09 рубля. Евро на Московской бирже подешевел на 3 коп., до 69,88 рубля.



Накануне рынок позитивно отреагировал на публикацию двух докладов Офиса по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США. Эксперты опасались, что финансовые власти страны потребуют от Конгресса немедленного введения запрета на покупку российских долговых бумаг. Этого не произошло, отчего рубль заметно вырос в цене к доллару и евро. Американская валюта опускалась до 55,89 руб., европейская - до 69,37 рубля. Дополнительным фактором укрепления рубля в первой половине торгов стало общее ослабление американской валюты на торгах в Европе.

Правда, потом котировки резко развернулись. На американской сессии (когда в России уже был поздний вечер) доллар начал стремительно укрепляться. Ему помогли статистика по рынку жилья и потребительской уверенности, а также заявления министра финансов Стивена Мнучина о том, что сильный доллар отвечает долгосрочным интересам США. Примечательно, что буквально на днях чиновник говорил о том, что слабый доллар поможет американскому экспорту, но, после того как его осадил президент Дональд Трамп, изменил свое мнение.

"Снижение нефтяных котировок усилило давление на российскую валюту. К закрытию дня рубль растерял все заработанные очки", - констатировал аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

На сегодня эксперты заготовили пессимистические прогнозы в отношении рубля. "Рынок перестанет ликовать о том, что российский госдолг не попал под нож санкций, и придет к пониманию, что подобная перспектива останется в повестке дня на обозримое будущее. "Кремлевское досье" потенциально может принести также ощутимый ущерб с учетом длинного списка фигурантов и масштаба ставших уязвимыми бизнес-интересов", - заявил глава аналитического департамента Dominion-World Станислав Вернер.

Пока что эти ожидания не сбываются. Возможно, сыграл другой влиятельный фактор: российские компании проявили повышенную эффективность на рынке еврооблигаций, что оказало поддержку российской валюте.

Ситуация окончательно прояснится ближе к вечеру, когда Министерство энергетики США опубликует доклад по коммерческим запасам нефти, а компания ADP - статистику по числу занятых в частном секторе США. Если цифры в докладах окажутся выше прогнозов, это дополнительно подстегнет доллар. В случае негативной статистики рубль может продолжить укрепляться.

В отношении будущих последствий "кремлевского доклада" мнения специалистов расходятся. Одни говорят о том, что формальный подход к его составлению показал небольшую вероятность введения санкций в отношении покупок облигаций федерального займа.

Другие же отмечают, что власти США взяли российские компании на прицел. Согласно действующему американскому законодательству Вашингтон обязан ввести санкции против тех лиц, "которые осуществляют значительные транзакции с российскими оборонным и разведывательным секторами", если только эти лица не пойдут на "существенное сокращение" объемов сделок. Так что санкции все еще могут быть введены, что отрицательно скажется на устойчивости рубля.