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Слабый доллар добьет Европу

Фото: GLOBAL LOOK press/Ralf Kunstmann
США умышленно играет на понижение своей валюты, чтобы обрушить экономику Старого Света

Самое быстрое за последние 30 лет снижение курса американской валюты больнее всего ударит не по Соединенным Штатам, а по экономике Европы. Аналитики инвестиционной компании PIMCO говорят о том, что президент Дональд Трамп развязал валютную войну против Евросоюза и ради этого нарочно обрушил курс доллара. 

Слабый доллар благоприятно влияет на американский экспорт. Компании, продающие товары за рубеж, приносят в экономику дополнительные средства. Однако главной причиной снижения стоимости американской валюты является на это, а желание Белого дома ослабить Европу, которая для США является опасным конкурентом в экономической сфере.

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Вашингтон с тревогой наблюдает за тем, как растет экономика ЕС. При этом серьезный рост демонстрируют даже страны, которые в последние годы "тормозили" - Франция и Италия. В этой ситуации слабый доллар испортит европейцам всю картину: евро станет слишком сильным со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями как для европейских компаний, так и для развития европейской экономики. В результате дисбаланса прибыль европейских корпораций заметно снизится, экономика замедлит рост, а Европейский центробанк не сможет снизить инфляцию до уровня 2%, отмечает "Эксперт".

В пользу того, что ослабление доллара является умышленным, свидетельствуют странные действия американских властей. Трамп может сколько угодно говорить о том, что сильная валюта соответствует долгосрочным интересам Америки, но Федеральная резервная система не делает ровным счетом ничего для того, чтобы замедлить падение курса. К примеру, на этой неделе Минфин не стал повышать ключевую ставку, что могло бы придать доллару устойчивости. Эти действия посылают рынкам завуалированный, но четкий сигнал: главная задача американской политики - слабый доллар.

К валютной войне прибавляется торговая. Глава Белого дома пригрозил введением заградительных мер для европейских товаров, поступающих на американский рынок. В конце января он повысил пошлины на ввоз в США стиральных машин и солнечных панелей. В прошлом году торговый дефицит США увеличился (страна больше импортировала, чем экспортировала), а значит, в этом году Трамп может активно применять протекционистские меры и продолжать ослаблять доллар, чтобы стимулировать экспорт и выравнять торговый баланс.

Примечательно, что в экономических войнах против Соединенных Штатов у Европы пока что нет сильных козырей. Специалисты не верят, что Европейский центробанк начнет энергично отвечать на действия Вашингтона, смягчая монетарную политику.

Впрочем, в марте или апреле, после создания коалиционного правительства Германии, могут активизироваться дискуссии об образовании банковского союза и о необходимости усиления финансовой интеграции членов ЕС. Шаги в этом направлении сделают Евросоюз менее уязвимым перед происками США.

Андрей ФИЛАТОВ
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