Слабый доллар добьет Европу
Самое быстрое за последние 30 лет снижение курса американской валюты больнее всего ударит не по Соединенным Штатам, а по экономике Европы. Аналитики инвестиционной компании PIMCO говорят о том, что президент Дональд Трамп развязал валютную войну против Евросоюза и ради этого нарочно обрушил курс доллара.
Слабый доллар благоприятно влияет на американский экспорт. Компании, продающие товары за рубеж, приносят в экономику дополнительные средства. Однако главной причиной снижения стоимости американской валюты является на это, а желание Белого дома ослабить Европу, которая для США является опасным конкурентом в экономической сфере.
Вашингтон с тревогой наблюдает за тем, как растет экономика ЕС. При этом серьезный рост демонстрируют даже страны, которые в последние годы "тормозили" - Франция и Италия. В этой ситуации слабый доллар испортит европейцам всю картину: евро станет слишком сильным со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями как для европейских компаний, так и для развития европейской экономики. В результате дисбаланса прибыль европейских корпораций заметно снизится, экономика замедлит рост, а Европейский центробанк не сможет снизить инфляцию до уровня 2%, отмечает "Эксперт".
В пользу того, что ослабление доллара является умышленным, свидетельствуют странные действия американских властей. Трамп может сколько угодно говорить о том, что сильная валюта соответствует долгосрочным интересам Америки, но Федеральная резервная система не делает ровным счетом ничего для того, чтобы замедлить падение курса. К примеру, на этой неделе Минфин не стал повышать ключевую ставку, что могло бы придать доллару устойчивости. Эти действия посылают рынкам завуалированный, но четкий сигнал: главная задача американской политики - слабый доллар.
К валютной войне прибавляется торговая. Глава Белого дома пригрозил введением заградительных мер для европейских товаров, поступающих на американский рынок. В конце января он повысил пошлины на ввоз в США стиральных машин и солнечных панелей. В прошлом году торговый дефицит США увеличился (страна больше импортировала, чем экспортировала), а значит, в этом году Трамп может активно применять протекционистские меры и продолжать ослаблять доллар, чтобы стимулировать экспорт и выравнять торговый баланс.
Примечательно, что в экономических войнах против Соединенных Штатов у Европы пока что нет сильных козырей. Специалисты не верят, что Европейский центробанк начнет энергично отвечать на действия Вашингтона, смягчая монетарную политику.
Впрочем, в марте или апреле, после создания коалиционного правительства Германии, могут активизироваться дискуссии об образовании банковского союза и о необходимости усиления финансовой интеграции членов ЕС. Шаги в этом направлении сделают Евросоюз менее уязвимым перед происками США.
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