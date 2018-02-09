Центробанк оставил "Югру" без внимания
Апелляционная жалоба банка "Югра" на решение суда низшей инстанции будет рассмотрена Девятым арбитражным апелляционным судом 6 марта. Владельцы банка верят, что у них есть шанс добиться отмены приказа Центробанка об отзыве лицензии. Ранее Арбитражный суд Москвы данное обращение кредитной организации отклонил.
Лицензию у банка "Югра" отобрали 28 июля 2017 года. Этому предшествовало несколько месяцев работы банка с регулятором: исполнения предписаний, устранения указанных нарушений. Несмотря на это, в начале июля в банке была введена временная администрация в лице подконтрольного ЦБ Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Осознав серьезность ситуации, акционеры "Югры" сделали ход конем – обратились непосредственно к главе государства. В первом письме они просили избавить их от сторонних управляющих, а во втором указывали на необходимость отозвать сотрудников АСВ, сообщают "Дни.ру".
Оба обращения были спущены в ЦБ с пометкой: "Набиуллиной Э.С. Пр. рассмотреть". Примерно в те же дни акционеры "Югры" направили обращения в Госдуму и непосредственно председателю Центробанка. К последнему прилагался план оздоровления банка, который придумали в "Югре". Ответа акционеры банка не получили, но попыток спасти кредитную организацию не оставили.
В ноябре главе ЦБ был направлен новый план оздоровления "Югры", а также запрос на возврат лицензии.
Первый ответ последовал в декабре: в нем регулятор сообщил, что не видит оснований для реализации предложенного месяц назад плана. А перед Новым годом в "Югру" доставили еще два письма из ЦБ. В одном содержался отказ на июльское ходатайство, а в другом сказано о невозможности возврата лицензии в связи с "отсутствием механизма".
Страховой случай с обанкроченным банком "Югра" стал крупнейшим в истории банковской системы РФ. По сообщению АСВ, общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" составил 169,2 млрд рублей. При этом вкладчики, на счетах которых было больше 1,4 млн руб., так и не вернули свои средства.
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