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Трампа попросили не пилить сук

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Пекин сделал Вашингтону последнее китайское предупреждение

Соединенным Штатам лучше бы воздержаться от обострения торговых отношений с Китаем. Потому что у американцев нет ни малейшего шанса одержать победу над Поднебесной. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. 

"США сами угодят в вырытую для других яму", – предупредил китайский чиновник. Его слова приводит РИА "Новости".

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У крупнейшей экономики мира заготовлены контрмеры на тот случай, если Вашингтон будет нарываться на неприятности. Сейчас власти КНР собирают предложения от общественности, чиновников и бизнес-кругов по поводу того, как лучше ответить Штатам. Срок подачи предложений истекает в субботу, 31 марта. После этого будут проведены консультации и выработана оптимальная ответная стратегия. "Мы своевременно опубликуем официальное заявление о том, какие меры будут приняты", – сообщил Гао Фэн.

Несмотря на готовность жестко ответить американцам на их недружественные действия, китайцы в целом достаточно миролюбивы. Они не хотят воевать, они хотят торговать. "Мы не хотим торговой войны. Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия для того, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным", – заявил представитель министерства.

Принятые в США ограничительные меры являются типичным образцом торгового протекционизма и "отражением менталитета холодной войны". Пекин выступает "против навязывания своей воли другим, против угнетения сильными слабых".

В Поднебесной надеются, что американцы одумаются и вернутся на путь взаимовыгодного сотрудничества с Китаем и другими странами. Но если этого не случится, КНР примет бой: "Мы ни в коем случае не откажемся от своих законных прав и интересов, будем защищать их всеми способами при помощи всех необходимых мер. Мы будем биться до победного конца".

Отношения между Пекином и Вашингтоном испортились после того, как президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая" и повысил ввозные пошлины на сталь и алюминий, которые импортируются из КНР. В результате потери КНР могут составить порядка $60 миллиардов. Китай потребовал отменить повышенные ставки и пригрозил ввести 15– и 25%-ные пошлины на 128 импортируемых из США товаров, в том числе на свежие фрукты, сухофрукты, свинину, вино и орехи.

Торговая война между США и Китаем нанесет урон не только этим двум странам, но негативно скажется на мировой экономике в целом, считают эксперты. По мнению директора института международной торговли Пекинского университета иностранных языков Ню Хуаюня, односторонние меры, принимаемые правительством США, могут привести к переформатированию мировой торговли. "Помимо ответных мер со стороны Китая, последует также реакция ЕС, Японии и других стран. Не исключено, что это приведёт к эскалации торговой войны", – сказал профессор.

Андрей ФИЛАТОВ
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