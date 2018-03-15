США готовы развязать войну против России и Китая

Пока лишь торговую. Пошлины на сталь и алюминий – это только начало

Администрация Дональда Трампа планирует масштабное наступление на Китай. По указанию президента Минфин, Госдепартамент и Минюст США разрабатывают целый пакет мер против Пекина, который может быть озвучен уже в ближайшие недели.

Как стало известно Reuters из неких источников в Белом доме, там готовят эксклюзивные импортные пошлины для КНР и планируют ограничить китайских инвесторов в покупке американских активов. Кроме того, по данным телеканала CNBC, рассматривается возможность введения визовых ограничений для отдельных граждан страны.

Похоже, новые торговые войны, о которых уже несколько дней судачит весь мир, приобретают все более реальные очертания. Буквально на прошлой неделе Трамп заявил о том, что США устанавливают ввозные пошлины на сталь и на алюминий в размере 25% и 10%, соответственно. Они заработают с 23 марта и, как пообещал американский лидер, будут действовать в течение длительного периода. Теперь же он требует ввести дополнительные сборы для китайской продукции.

В первую очередь, речь идет об электронике, но под удар могут попасть и другие потребительские товары, даже детские игрушки. В общей сложности, ущерб для китайского экспорта в случае реализации этого сценария, составить от $30 млрд до $60 млрд в год. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан уже заявил о том, что Пекин примет ответные меры в отношении США, если тот и впрямь добавит китайцам пошлин.

По официальной версии Вашингтона новые тарифы для Китая – это наказание за кражу интеллектуальной собственности американских производителей. На самом деле таким способом Белый дом пытается вернуть эти компании домой, полагают эксперты. Недаром главным объектом для новых сборов становится высокотехнологичная продукция.

Трамп уже неоднократно показывал верность своим предвыборным обещаниям. Среди ключевых была борьба с огромным дисбалансом в торговле с Китаем и искусственным сдерживанием курса юаня, а также повторная индустриализация США и создание новых рабочих мест для американцев.

"Сейчас дефицит торгового баланса у США с Китаем составляет 375 миллиардов долларов в год – на эту сумму Китай поставляет в США больше, чем США в Китай. И это, конечно, во многом вызвано тем, что американские компании вынесли свои производства в Китай", – пояснил "Утру" заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.

То есть, по сути, в США экспортируются товары, произведенные в Китае американскими компаниями. Трампу такое положение дел категорически не нравится. И во время своего азиатского турне перед саммитом АТЭС он на всех встречах со всеми азиатскими лидерами говорил о необходимости исправить ситуацию. С Пекином даже было подписано соглашение о снижении дефицита баланса в торговле с США, но пока это ни к чему не привело.

"И сейчас Трамп фактически ставит ультиматум: или Китай начинает закупать американскую продукцию, или он сделает все, чтобы производство в Китае было невыгодно для американских компаний. Многим из них будет выгоднее вернуть свои производства в США, чтобы не платить пошлины при поставках продукции на свой же родной американский рынок", – сообщил эксперт.

Безусловно, это приведет к ухудшению и без того достаточно непростых отношений между Китаем и США. Но исключать такой шаг со стороны Белого дома, учитывая взятый им курс на протекционизм, нельзя, отметил управляющий директор "БКС Ультима" Олег Сафонов.

"Подобные конфликты – совсем не редкость. Сравнительно недавно также под ударом оказались китайские металлурги, но в итоге стороны пришли к компромиссу за счет того, что в обмен на поставки стали в США, Китай закупил согласованный объем американской сои. В нынешней ситуации все несколько осложняется сильным нагнетанием в СМИ самого факта, что США развязывают глобальную торговую войну, причем по всем фронтам, затрагивая основных торговых партнеров в восточном полушарии одновременно", – добавил эксперт.

По его словам, на деле в глобальном плане выигравших от подобных действий не будет, потому что эскалация торговых войн, в конечном счете, приведет к торможению роста мирового товарооборота и снижению темпов роста мировой экономики. "Если практика реализации этих намерений будет жесткой, и США будут слишком давить на партнеров, то может начаться и ответная реакция, что поставит под угрозу нынешние институты регулирования глобальной торговли и в итоге может привести к ее сокращению и масштабному кризису", – предупредил Сафонов.

Впрочем, пока реальные торговые войны США ведет все-таки не глобально, а локально – с избранными странами, в основном азиатского региона. Те же пошлины на сталь и алюминий не касаются Мексики и Канады. Вполне вероятно, что и Европу они обойдут стороной. В самом ЕС на это очень надеются, сообщил вице-президент Еврокомиссии по занятости, экономическому росту и инвестициям Юрки Катайнен на пленарной сессии Европарламента.

"Глобальная торговая война сейчас не в интересах США, - выразил мнение Антропов. – Потому что, если у Трампа получится как-то заманить производителей обратно в Америку, встанет вопрос, а куда девать всю эту продукцию. Ухудшение торговых отношений с другими развитыми странами осложнит процесс сбыта американских товаров".

Кто действительно может пострадать, так это Россия. На металлы приходится порядка 40% российского экспорта в США, в целом, правда, достаточно скромного. Но российским металлургам рассчитывать на исключения в свете нынешних отношений с Западом никак не приходится. Более того, тот же Брюссель, критикуя пошлины США, одновременно опасается, что саму ЕС накроет волна поставок стали и алюминия из третьих стран из-за новых американских тарифов, и уже готовит "предохранительные меры" на этот случай.