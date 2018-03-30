Россия накормит миллиард китайцев

Отечественная сельхозпродукция займет место американских товаров на рынке Поднебесной

Торговая война между Вашингтоном и Пекином может привести к исчезновению с китайского рынка некоторых востребованных сельскохозяйственных товаров: свинины, вина, соевых бобов. Но жителям Поднебесной не о чем бесопокоиться: страну с миллиардным населением запросто накормит Россия.



С 31 марта власти КНР могут существенно повысить ввозные пошлины на 128 наименований товаров, произведенных в США. Такой шаг станет ответной мерой на введение Вашингтоном заградительных тарифов на импорт стали и алюминия из Китая, России и ряда других стран. В результате американское продовольствие может исчезнуть с китайских прилавков: торговля им станет попросту нерентабельной. Эта ситуация открывает "определенные перспективы" для нашей страны, утверждают отечественные предприниматели.

"Торговая война приведет к тому, что Китай будет искать других, более предсказуемых поставщиков на свой рынок. Ведь всегда есть выбор, и этот выбор осуществляется в пользу тех, кто разговаривает с тобой как с партнером, когда есть надежность и взаимоуважение", – приводят "Известия" мнение президента организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Калинина. По его словам, таким партнером для Китая всегда была РФ.

Россия может наводнить Китай собственной свининой. В Поднебесной ежегодно производят 53,4 млн т свинины, и этого явно недостаточно. До последнего времени этот вид мяса китайцы закупали в США, но теперь они могут переориентироваться на российских поставщиков. Для наших фермеров это будет огромным плюсом, говорят эксперты. А источники в Минсельхозе РФ утверждают, что вопрос о поставках мяса через Великую Китайскую стену уже обсуждается представителями двух стран.

"Также есть шанс продвинуть на китайский рынок и российскую винную продукцию из Краснодарского края и Крыма", – сообщил журналистам чиновник одного из профильных российских ведомств. Китайцы с каждым годом пьют все больше, оттого растет и импорт алкогольной продукции. Если полюбившееся жителям Поднебесной калифорнийское вино пропадет из магазинов, его с успехом заменит южнороссийская продукция.

Одна из ключевых позиций американского экспорта в КНР – это соевые бобы. Здесь бы наша страна также могла подсуетиться и накормить китайцев своей соей. "В 2017 г. китайцы импортировали 95 млн тонн соевых бобов. А у нас есть мощный рынок – Краснодарский край, Амурская область, Приморский и Алтайский край", – сообщил глава Центра социально-экономических исследований Китая в ИДВ РАН Андрей Островский.

Еще одним, на этот раз несъедобным, товаром, который Россия могла бы предложить юго-восточным соседям в условиях торговой войны – это высокотехнологичная трубная продукция. На ее аналоги из США Пекин также планирует ввести пошлины.

Сегодня Россия входит в топ-20 торговых партнеров Китая. В результате торговой войны между США и КНР наша страна может нарастить свою долю и попасть в первую пятерку стран, с которыми у Поднебесной самые большие объемы торговли, полагает сопредседатель организация "Деловая Россия" Андрей Назаров.

Протекционистские меры президент США Дональд Трамп принял на фоне постоянных обвинений в адрес КНР по поводу кражи интеллектуальной собственности и создания торгового дефицита в двусторонней торговле. Министерство коммерции Китая называет все обвинения надуманными, а ограничительные меры – неприемлемыми. В Пекине надеются на то, что Белый дом одумается, и две крупнейшие экономики мира вернутся к нормальным торговым отношениям. Но если этого не произойдет, Китай будет "биться до победного конца", предупредили в правительстве страны.