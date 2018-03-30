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Газ из России пустят в КНДР

Фото: GLOBAL LOOK press/Marsel Badykshin
В Сеуле считают, что это будет полезно для региона

Южная Корея готова согласиться на прокладку по своей территории трубопровода, газ по которому будет поступать из России на прямую в Северную Корею. Об этом заявила глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва.

"Если ситуация с безопасностью на Корейском полуострове улучшится, мы сможем вновь рассмотреть проект трубопровода природного газа с участием России и Севера и Юга Кореи", – приводит агентство "Ренхап" слова министра. По мнению Сеула, реализация такого крупного международного проекта и даже само участие Пхеньяна в переговорах по энергетическому сотрудничеству "могло бы стать катализатором, который помог бы ослабить геополитическую напряженность в регионе".

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Кан Гён Хва подчеркнула, что на долю стран Северо-Восточной Азии, среди которых такие государства как Китай, Россия, Япония, Кореи, приходится примерно треть мирового потребления газа. Поэтому сотрудничество в данной сфере стало было весьма полезно не толь для Сеула и Пхеньяна, но и всего региона. Однако до сих пор политика мешала энергетическому сотрудничеству.

Накануне, в четверг, 29 марта, КНДР и Республика Корея назначили на 27 апреля проведение межкорейского саммита. Двусторонние контакты между Кореями активизировались после проведения в южнокорейском Пхенчхане Зимней Олимпиады.

Соглашение о прокладке газопровода по территории Корейского полуострова было подписано "Газпромом" и южнокорейской компанией Kogas еще в 2011 г., однако из-за кризиса в межкорейских отношениях реализация проекта была заморожена.  

Николай ВИКТОРОВ
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