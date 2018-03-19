Япония и Россия разоружат КНДР

Лидеры стран заключили устное соглашение

Решением проблемы ядерной программы Северной Кореи решили всерьез заняться Москва и Токио. Во время телефонного разговора в понедельник, 19 марта, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о совместных усилиях в этом направлении.

"Лидеры двух стран на фоне проходящей подготовки к встречам на высшем уровне между Югом и Севером, а также между Севером и США, договорились о тесном сотрудничестве, направленном на денуклеаризацию Северной Кореи", – сообщает пресс-служба МИД Японии.

Помимо этого, лидеры подтвердили, что странам необходимо подписать мирный договор, а также выйти на предметную реализацию согласованных ранее планов совместной экономической деятельности на Курильских островах.

Премьер Японии Абэ позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье, 18 марта. По данным ЦИК РФ, после обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов.