Американская разведка секретничает с КНДР

США установили с Северной Кореей неофициальный контакт, по которому возможна передача информации

Этот факт подтвердили три американских чиновника – два нынешних и один бывший. А главные усилия предпринимает Центральное разведывательное управление, выступающее за установление прямого канала передачи информации, уточнили госслужащие.

Глава ЦРУ Майк Помпео, которого президент США недавно выдвинул на пост госсекретаря, поддерживает "тихую дипломатию", которая ведется по секрету, в обход дипломатического канала, поддерживаемого Госдепартаментом при Организации Объединенных Наций, сообщает CBS News.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп согласился встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. Правда, КНДР пока не дала никакого ответа по этому поводу, говорила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва. При этом она отметила, что у них "теперь установлен канал общения".

В преддверии потенциальной исторической встречи руководителей двух стран Трамп уволил госсекретаря, объявив о назначении вместо Рекса Тиллерсона нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео. Это решение вызвало вопросы о предлагаемом саммите американских и северокорейских официальных лиц.

Помпео проведет свою собственную работу в отношении КНДР. В Америке уже начали закладывать фундамент, заявил председатель Сената по внешним связям Боб Коркер. "У нас есть, кстати, обратные каналы к Северной Корее. И у нас есть способы правильно подобрать такие вещи", – отметил он в интервью Face the Nation.

Ранее Дональд Трамп рассказал об установлении хороших отношений с Ким Чен Ыном. Это потрясло мир, до этого бурно обсуждавший перепалки между президентами двух стран.

После этого неожиданно появившиеся на церемонии открытия Игр президент США и глава КНДР совместно гуляли и дружески обнимались перед входом на арену в Пхёнчхане.