Эксперты оценили перспективы головокружительного геополитического сценария

На Корейском полуострове разворачиваются невероятные события. Северная и Южная Кореи вовсю обсуждают возможность объединения – такого развития событий политологи не предполагали. При этом новая великая держава планирует забрать у России часть Приморья.

Сторонники единой Кореи грезят, что новое государство будет иметь ядерное вооружение и независимость, как КНДР, и богатым, как Сеул. Мнение экспертов по поводу амбициозных планов объединителей двух стран приводит издание "Взгляд".

"Шансы на реализацию этого сценария близки к нулю", – считает директор корейских программ Института экономики РАН Георгий Толорая.

По его словам, радикальные националисты даже планируют, что единая Корея отнимет у соседей территории, которые они считают своими: Китай лишится священной горы Пэктусан, а Россия – части Приморья.

"Это пикантный и не очень вероятный сценарий, но его все же надо иметь в виду", – отметил Толорая.

Кореевед Константин Асмолов подтвердил, что южнокорейские левые и консерваторы мечтают об объединенной державе, вооруженной и независимой, как Север, и богатой, как Юг. Однако сам эксперт уверен, что все будет ровно наоборот: такая Корея будет иметь независимость Сеула и экономику Пхеньяна.

Сближение двух Корей началось еще в 1991 г. – тогда премьеры двух стран подписали соглашение о примирении, взаимном ненападении, сотрудничестве и обменах, напомнил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Евгений Ким. Пхеньян считает, что две страны должны двигаться к конфедерации: планировалось, что на международной арене они выступят как одно государство, а внутри будут действовать два режима. При этом Ким напомнил, что американцы "не дадут пойти на такой шаг при всем большом желании" обеих стран.

По мнению Константина Асмолова, проект создания единой Кореи неосуществим: "Северяне никогда не согласятся на объединение под контролем со стороны США". В свою очередь, Сеул не имеет ни фактического, ни юридического суверенитета – во время войны Южная Корея обязана передать американским генералам командование своей армией.

Чем же вызвано активное обсуждение создания на Корейском полуострове единого государства? Профессор сеульского Университета Кунмин Андрей Ланьков считает, что сейчас внезапно совпали задачи КНДР и Республики Корея: обе страны хотят потянуть время и не дать Дональду Трампу нанести удар. Однако при всей малоосуществимости проекта слияния Севера и Юга сам факт его появления является беспрецедентным.