Ким Чен Ын выбрал покровителя
В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и главы КНДР Ким Чен Ына. Официально о ней стало известно после того, как северокорейский лидер покинул Китай. По данным "Синьхуа", стороны обсудили проблему ядерной программы КНДР и договорились развивать двусторонние отношения.
Эти слова можно было бы счесть протокольными, если бы в Пекине не подчеркнули, что дружба с Пхеньяном – это правильный и стратегический выбор двух стран. Учитывая, что визит в КНР стал первой зарубежной поездкой Ким Чен Ына в должности председателя КНДР, становится понятной вся серьезность заявлений.
Фактически, Пхеньян обратился к Пекину за поддержкой и получил гарантии, отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"Сейчас в условиях, когда ситуация на Корейском полуострове стабилизируется, очевидно, Китай решил оказать моральную поддержку Ким Чен Ыну и выразить надежду именно на мирное урегулирование. Это вызвано именно тем, что Китай приветствует именно мирный ход переговоров КНДР и США и будет всячески этому помогать, как и Россия", – цитирует депутата РИА "Новости".
Впрочем, речь может идти не только о моральной поддержке. В последнее время отношения Пекина и Вашингтона становятся все напряженнее. Торговая война, развязанная США, грозит уже многомиллиардными потерями. Попытки Белого дома диктовать китайским политикам и предпринимателям, с кем и как вести дела, откровенно надоели Поднебесной. А КНДР как никогда нужен прочный тыл. Впереди у нее переговоры с США по отказу от ядерной программы. В Вашингтоне демонстративно заявляют, что не склонны к компромиссам. Союзничество Северной Кореи с Китаем может заставить американцев стать гибче.
Ким Чен Ын с супругой прибыли в Пекин 25 марта. Визит был засекречен, однако в СМИ сразу появились сообщения о необычном бронированном поезде, который заметили на китайской территории. На подобном транспорте обычно передвигался предыдущий северокорейский лидер. Глава КНДР вернулся в Пхеньян 28 марта.
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