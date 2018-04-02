Россия и Китай замахнулись на главную "святыню" США

Сокровенейшная мечта всех ненавистников американского доллара может сбыться, причем достаточно скоро

Зеленые деньги могут потеснить из глобального экономического сегмента с миллиардными оборотами, где они на протяжении десятилетий оставались главной расчетной единицей.

Китайские власти частично перенесли расчеты при купле/продаже нефтяных контрактов из американских долларов в юани, сообщает Reuters.

Некоторое время назад в юанях проводились только фьючерсные сделки с черным золотом, то сейчас предполагается распространить этот опыт и на "живой" товар.

В китайской инициативе будет задействована как Россия (отправившая в феврале 5,05 млн т) как один из главных поставщиков Поднебесной, так и Ангола, поставившая в феврале в Китай 3,74 млн т нефти.

Зачем все это понравилось участникам этого соглашения?

Ответ на вопрос достаточно прост: платя за важнейшее сырье юанями, КНР избавляет себя от необходимости покупать дополнительное количество американской валюты. Также, будучи единственным недолларовым покупателем, китайская сторона получает возможность выдвигать свои условия продавцам. Кроме того, подобные операции являются еще одним шагом к свободной конвертации юаня.

Что касается России, то торговля нефтью с Китаем за юани позволяет ей обезопасить себя от возможных санкций и ограничений, которые могут быть наложены на нее со стороны западных стран, как это в свое время было проделано с Ираном.

Из негативных последствий – невозможность использования юаней во внешних расчетах с иными, кроме Китая, странами. Впрочем, объемы выручки пока не столь велики и покрываются потребностью России в китайском импорте.

Определенные риски расчетов в юанях связаны и с непредсказуемым действиями Народного банка КНР. В сухом остатке, можно сказать, что в наибольшем выигрыше от этой операции окажется Китай, хотя в целом, она окажется благоприятной и для всего нефтяного рынка.

"Это очень хорошо для рынка нефти, – пояснил "Утру" аналитик ФК "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский. – Больше ликвидности, меньше зависимости ценообразования от ставок долларового денежного рынка. Это важное и давно подготавливаемые событие и значимый шаг в укреплении юаня как средства глобальных расчетов".

По словам эксперта, это будет способствовать и обеспечению большей устойчивости ценообразования.

"Волатильность нефти в перспективе начнет снижаться, - отметил Голубовский. – Большую роль будут играть факторы азиатского спроса. Сложнее будет организовывать спекулятивные атаки, так как большая ликвидность означает большее количество денег на то, чтобы сдвинуть в моменте цену. Это все позитивные для рынка факторы, а что позитивно для рынка нефти, позитивно и для нас".

Впрочем, по его мнению, каких-то прямых, непосредственных выгод в таком решении КНР для России нет. "Ну разве что скоро китайцами будет организована инфраструктура торгов за юани и на спотовом рынке, и это даст возможность отвязать от доллара экспорт в Китай, – перечислил возможные варианты эксперт. – Опять же, хорошо. Соответствующие транзакции не будут подконтрольны американским банкам".