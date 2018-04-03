Россия проела запасы на черный день

Оставленная Алексеем Кудриным заначка в виде Резервного фонда расходуется со скоростью звука

Правительство РФ за первый квартал потратило три четверти своего резервного фонда на этот год. Новому составу кабинета министров оставили жалкие крохи. В результате любое непредвиденное событие, требующее экстренных трат, вынудит правительство запускать руку в казну и существенно перекраивать бюджет.

Резервный фонд правительства (не путать с Резервным фондом РФ, который слили с Фондом национального благосостояния) на этот год составляет 210,7 млрд рублей. В нем отложены деньги под срочные и экстренные нужды. Решения по трате этих средств принимаются или поручениями премьер-министра, или постановлениями и распоряжениями правительства. В законе о федеральном бюджете на этот год правительственный резерв составил всего 52,6 млрд руб., однако к этой сумме добавились более 150 млрд руб. "переходящих остатков" с прошлого года, сообщает "КоммерсантЪ".

В конце марта на совещании в Белом доме обсуждалось расходование резервных средств. Тогда-то и выяснилось, что за первые три месяца года чиновники уже потратили 157,3 млрд руб., или 74,7% резервного фонда. До конца года в распоряжении правительства осталось всего 53,4 млрд рублей.

Примерно половина от израсходованной на данный момент суммы ушла регионам. Так, субъекты Федерации получили 36,7 млрд руб. на "стимулирование роста налогового потенциала" (то есть на государственные инвестиции). Еще 20 млрд руб. ушло на затыкание дыр в региональных бюджетах (обычно дефицит образуется в связи с необходимостью выполнять майские указы президента). Ровно 10 млрд руб. потратили на ремонт детских поликлиник в регионах. Остальное разошлось по мелочи. Заявки от регионов на общую сумму 18,5 млрд руб. остались неудовлетворенными.

Вторая половина средств была потрачена на текущие проекты. Автомобильная промышленность "съела" 12,2 млрд руб. из резервного фонда правительства, сельское хозяйство – 12 млрд руб., медицина – 10,4 млрд руб. (деньги распределили между хосписами, подключением больниц к интернету и повышением квалификации врачей), проект "Сухой Суперджет 100" – 6 млрд рублей.

Всего в отчетах правительства перечислено несколько десятков расходных статей – от строительства ЛЭП на Чукотке до проведения "Русских сезонов в Италии". В последние дни марта 80 млн руб. из правительственного резерва были выделены в связи с пожаром в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

На три оставшихся квартала у правительства осталась копеечная сумма. Для увеличения резервов потребуется пересмотр бюджета. Ведь уже сейчас порог Белого дома обивают представители министерств, которые отчаянно просят выделить им почти 380 млрд руб. на различные проекты. Планирует ли глава государства повторно наполнять резерв для нового состава правительства – неизвестно.