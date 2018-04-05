В ближайшие недели российская валюта может потерять 5% своей стоимости

Рубль продолжает отчаянно бодаться с долларом и евро. В среду, 4 апреля, российская валюта выросла на 12 коп. к "американцу" и на 9 коп. к "европейцу". Но уже сегодня все вернулось на круги своя. По состоянию на 11:27 мск на Московской бирже рубль просел к доллару на 14 коп., опустившись до 57,58 руб., к евро – на 4 коп., снизившись до 70,6 рубля.

Вчера национальную валюту поддержали нефтяные цены, которые выросли после объявления о снижении коммерческих запасов черного золота в США на 3,3 млн баррелей за неделю, а также удачный аукцион Министерства финансов РФ по размещению облигаций федерального займа.

Несмотря на опасения по поводу возможного начала полномасштабной торговой войны между Вашингтоном и Пекином, когда деньги придется срочно выводить из рискованных активов и вкладывать в золото или в старый добрый доллар, "на рынок вернулся аппетит к риску", отмечает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов. Инвесторы вчера охотно покупали рубль, что привело к росту его курса.

"Без сильной негативной динамики рынка нефти до конца недели рубль будет демонстрировать стабильность. Доллар будет торговаться в диапазоне 57-58 рублей, европейская валюта – 70-71 рубля", – полагает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Впрочем, прогнозы на апрель в целом пока что остаются неутешительными для рубля. Уж больно много на него свалилось в последнее время. "Российская валюта по-прежнему уязвима из-за внешних факторов, поэтому на ближайший месяц от нее ожидаю ослабления к иностранным валютам", – подчеркнул Антонов.

Во-первых, нефть может снизиться в цене совсем скоро. Уже довольно давно она пытается вылезти за отметку в $70 за баррель, но закрепиться ей там не удается. После каждой такой попытки она заметно теряет в цене. Сейчас рынок встревожен слухами, что Саудовская Аравия собирается снизить официальную цену на свое сырье, что приведет к падению мировых цен на нефть. Не исключено, что они снизятся до $63 за баррель, негативно появлияв на устойчивость рубля.

Во-вторых, валютные спекулянты будут пристально следить за обострением геополитической ситуации. Если дипломатический скандал разгорится еще сильнее и против РФ введут реальные санкции, то это может пошатнуть всю российскую экономику. "Реализация этих рисков представляется маловероятной, но при негативном сценарии рубль может потерять до 5% своей стоимости к иностранным валютам", – заключил Иосуб.

В этом случае совсем скоро доллар может вырасти до 60 руб., евро – до 73-74 рублей. Но это вовсе не значит, что нужно срочно скупать иностранную валюту. Ситуация остается нестабильной, и чаша весов может качнуться как в одну, так и в другую сторону.