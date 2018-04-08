Россия требует от Британии деньги 61 олигарха

Как заявил генпрокурор Юрий Чайка, преступников Лондон может оставить себе, а их миллиарды пусть вернет

С 2002 года Москва отравила британским властям запросы о выдаче 61 человека, которые обвиняются на родине в экономических преступлениях.

Сумма ущерба, по словам российского генпрокурора Юрия Чайки, составляет свыше 500 миллиардов рублей, и это только прямой ущерб. Объем выведенных этими людьми за границу средств значительно выше.

Недавно в Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах, согласно которому любой иностранец, владеющий британскими активами, обязан объяснить их происхождение.

Чайка уверен, что многим сделать это будет весьма затруднительно.

"Мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не принципу "грабь награбленное". То есть украдено в России теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", – заявил генпрокурор РФ в интервью программе " Итоги недели " на НТВ.



