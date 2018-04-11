Пенсионный возраст повысят для активных

Все делается ради благополучия граждан

Россияне должны позже уходить на заслуженный отдых. На этом настаивают в Центре стратегических разработок (ЦСР), главой которого является Алексей Кудрин. Как прикинули его эксперты, повышение пенсионного возраста у женщин до 63 лет и у мужчин до 65 лет – цель вполне реальная и безболезненно достижимая к 2034 году.

В докладе ЦСР "Стратегия развития страны 2018-2024" отмечается, что граждане России могут оставаться востребованными и активными гораздо дольше нынешних 55 и 60 лет, когда женщин и мужчин выпроваживают на пенсию. Уровень и продолжительность жизни в стране сейчас существенно поднялись, особенно это заметно у женщин. Пора повышать и планку выхода на пенсию.

"Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости. Поработал на пять лет дольше – получил пенсию на треть выше", – приводит "Интерфакс" цитату из Стратегии.

Если следовать плану ЦСР, то уже к 2024 г. размер пенсионных выплат по старости станет вдвое больше прожиточного минимума и на треть больше, чем сейчас. В результате уровень бедности в стране сократится до 10%, то есть будет как в цивилизованной Европе.

Но чтобы план удался, россиянам нужно все-таки поправить здоровье, которое изрядно изнашивается после "полтинника". Согласно расчетам ЦСР, качественные высокотехнологичные медицинские услуги в ближайшие годы станут доступны всем. Врачи смогут консультировать пациентов дистанционно. Страдающие хроническими заболеваниями получат персональное медицинское сопровождение. Вопрос с обеспечением современными эффективными лекарствами тоже будет решен. Не жизнь, а сказка.