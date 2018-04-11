Впрочем, над окончательным вариантом ответных мер в правительстве еще подумают

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на новые санкции Россия может ограничить поступление американских товаров на отечественные рынки.

Выступая на ежегодном отчете правительства перед Государственной думой, он подчеркнул, что окончательное решение по ответу на санкции США примет президент Владимир Путин, а также добавил, что ждет от депутатов предложений по этому вопросу.

"Ответные меры должны быть хорошо просчитанными, не наносить ущерба нам самим, должны быть адекватными, но не исключаю, что по известным направлениям мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с США", – отметил Медведев.

Интересно, что российский премьер-министр – любитель продукции компании Apple. Он неоднократно был замечен и с iPhone, и с iPad.

По итогам прошлого года торговый оборот между РФ и США достиг 24 млрд долларов, при этом на поставки России в Штаты пришлось 17 млрд долларов, напоминает ВВС. Россия экспортирует в США нефть, металлы, ядерное топливо, рыбу и минеральные удобрения. Самая большая часть американских поставок в РФ приходится на корпорацию Boeing: самолеты, авиационные двигатели и комплектующие к воздушным судам. Также США экспортируют в Россию продукцию машиностроения.

При этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин утверждает, что если власти Москва захочет ввести торговые ограничения против Вашингтона, возможности для этого невелики, так как торгово-экономические и инвестиционные отношения с США развиты не слишком сильно.