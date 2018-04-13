Эксперты крайне позитивно оценивают перспективы роста цен на нефть

В ближайшем будущем цены на нефть поднимутся до $100 за баррель на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Об этом нефтегазовые аналитики заявили телеканалу CNBC. Основатель аналитической компании Akap Energy Аниш Кападия заявил, что если полгода назад он прогнозировал рост цен до $60-$70 за баррель, то сейчас речь идет о трехзначных ценах за бочку черного золота. Это мнение разделяют и другие специалисты.

Хелима Крофт из компании RBC считает цену в $80 за баррель "реалистичной". Похоже, что эра низких цен на черное золото подходит к концу. За последнюю неделю цена на нефть марки Brent выросла на 7.8% и доходила до $73 за баррель – впервые с декабря 2014 года.

Рост нефтяных цен смягчил обвал рубля, случившийся из-за введенных неделю назад Минфином США новых антироссийских санкций. Конфликт на Ближнем Востоке привел к тому, что резко выросла опасность срыва поставок сырой нефти, сокращение предложения и, соответственно, повышения стоимости ископаемого топлива.

Стоит отметить, что последний раз цены на черное золото были трехзначными в 2014 году. Именно с обвалом цен на нефть рухнула российская валюта.