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Работающим пенсионерам поднимут выплаты

Фото: GLOBAL LOOK press
Прибавку рассчитают индивидуально

С 1 августа пожилые люди, оформившие статус пенсионера, однако не пожелавшие наслаждаться заслуженным отдыхом, смогут увеличить размер положенной им пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ. Там отметили, что величина прибавки рассчитывается индивидуально и будет зависеть от зарплаты человека, с которой работодатель отчислял страховые взносы в минувший год.

"Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года, то есть 235,74 рубля", – пишет ТАСС со ссылкой на ПФР.

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Напомним, на работающих пенсионеров в России не распространяется правило ежегодной индексации выплаты хотя бы на величину инфляции. Однако они могут ежегодно пересчитывать базовую пенсию, которая зависит от стажа россиянина и размера его зарплаты. Традиционно такой пересчет происходит в августе.

По официальным данным, в стране сейчас порядка 9 млн работающих пенсионеров.

Ранее стало известно, что неработающим пенсионерам в следующем году планируется прибавить 7% от нынешних выплат. Если же будет принят пакет инициатив по изменению пенсионной системы РФ, то к 2024 г. пенсионеры станут получать в два раза больше, чем сейчас.

Вера СВЕТЛОВА
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