В Киеве признали, что альтернатив у страны попросту нет

Черное золото из России попадает на территорию Украины при содействии Белоруссии.

На безвыходную для Незалежной ситуацию пожаловался замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он признал, что дорогое европейское топливо украинцы просто "не потянут". Поэтому приходится сотрудничать с Минском.

"...нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая... вырабатывает его из российской нефти. У нас альтернатива какая – закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?" – скорбно отметил Тука в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, что Россия в октябре прошлого года отказала Белоруссии в поставках нефтепродуктов, которые превышают потребности страны.