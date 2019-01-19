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На Украине раскрыли схему закупок российской нефти

Фото: www.globallookpress.com
В Киеве признали, что альтернатив у страны попросту нет

Черное золото из России попадает на территорию Украины при содействии Белоруссии.

На безвыходную для Незалежной ситуацию пожаловался замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он признал, что дорогое европейское топливо украинцы просто "не потянут". Поэтому приходится сотрудничать с Минском.

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"...нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая... вырабатывает его из российской нефти. У нас альтернатива какая – закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?" – скорбно отметил Тука в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, что Россия в октябре прошлого года отказала Белоруссии в поставках нефтепродуктов, которые превышают потребности страны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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