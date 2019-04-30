Российский газовый монополист не простил болгарскому холдингу отказ от перспективного проекта

В рамках проекта "Южный поток" компания Gazprom EP International BV предоставила "Болгарскому энергетическому холдингу" долгосрочную кредитную линию на €97,7 млн. Именно данную сумму отечественный газовый концерн требует к возврату за отказ строить новый трубопроводный маршрут. И это несмотря на то, что у Москвы нет претензий к Софии из-за "убитого" на корню проекта.

"В декабре 2014 г. ПАО "Газпром" приостановило работы по проекту "Южный поток" с перспективой принятия альтернативных решений. Как следствие, в соответствии с условиями договора займа, процентного дохода от БЭХ не ожидается. Компания ожидает получить только сумму основного долга по займу",

– говорится в документах российской компании, оказавшихся в распоряжении "Интерфакса".

Отмечается, что в конце прошлого года были согласованы условия соглашения об урегулировании. Его должны подписать БЭХ, Gazprom EP International BV, "Газпром" и аффилированная сторона нашего монополиста "для погашения кредита в полном объеме", следует из материалов.





Сообщается, что в общей сложности российский концерн в связи с отказом Софии строить "ЮП" потерял €800 млн. Об этой сумме говорил премьер Болгарии Бойко Борисов на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2018-го. Тогда в Москве он заметил, что "примерно €800 млн "Газпром" и президент Путин не потребовали от нас выплатить итальянским компаниям за те платформы, которые они привезли в порт Бургаса".

На это российский лидер ответил: "Неустойку заплатил "Газпром". Общие потери "Газпрома" в связи с отказом от "Южного потока" составили примерно €800 млн. Списали это в убыток".

Тогда же Путин, комментируя возможное сотрудничество с Софией в новых энергетических проектах с Москвой, в том числе с "Турецким потоком", подчеркнул, что в дальнейшем России необходимы четкие гарантии участия в их реализации от Болгарии или Евросоюза. РФ научена горьким опытом.

Необходимо добавить, что болгарская сторона уже присоединилась к строительству газопровода "ТП" в конце января текущего года.