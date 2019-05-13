Дефолт в США ударит по всему миру

В Вашингтоне осознают опасность, но не хотят отказываться от рычага давления

Если демократы и республиканцы в Конгрессе не договорятся по проблеме госдолга, США ожидает неминуемый дефолт. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин напомнил законодателям. Однако разногласия двух партий достигли такого уровня, что стороны не хотят договариваться.

Яркий пример: уже несколько месяцев в конгрессе идут переговоры о выделении помощи штатам, пострадавшим от ураганов и других стихийных бедствий. Обычно подобные вопросы решались быстро, обе партии предпочитали хорошо выглядеть в глазах населения. Но в этот раз стороны спорят по поводу каждой запятой, консенсуса нет.

"Если мы не можем справиться с этой проблемой, что мы будем делать с более серьезными вещами? Надеюсь, что это не предвестник грядущих событий", – прокомментировал ситуацию глава комитета сената по ассигнованию Ричард Шелби.

Главным вопросом сейчас является "потолок" госдолга США. В 2017 г. конгресс принял документ о его повышении сроком на 2 года, пишет CNN. Если до октября нынешнего года новое повышение не будет одобрено, бюджет автоматически вернется к уровню 2011 года, то есть сократится на $100 млрд. Для США это означает дефолт, для мировой экономики, завязанной на долларе, – обвал.

И если раньше законодатели двух партий могли спорить по поводу размера госдолга, но потом его неизменно повышали, то сейчас в Вашингтоне сложилась иная политическая ситуация. И демократы, и республиканцы не только противостоят друг другу, но и конфликтуют с Белым домом. Чего стоит только "шатдаун" этой зимой, когда правительственные учреждения не работали несколько недель, пока Дональд Трамп добивался своего от конгрессменов.

Сейчас зимняя история может повториться: каждая сторона будет использовать угрозу колоссального сокращения бюджета ради продавливания своих интересов. Вот только отразится это не только на американских чиновниках, а на всем мире.