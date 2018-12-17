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Мировой кризис случится в новом году

Фото: www.globallookpress.com
Экономическая катастрофа подстерегает буквально за углом

Глобальная экономика стоит на пороге больших потрясений. На это указывают все косвенные данные. Уже в середине 2019 г. может начаться экономический коллапс, который накроет собой в том числе и Россию. К такому выводу приходит все больше экспертов.

Первые признаки надвигающегося кризиса этой осенью почувствовали на себе американские технологичные компании – Amazon, Apple, Facebook и другие, чьи акции подешевели на 20-30%. Дело в том, что они сильно переоценены. На американской бирже надулся пузырь, который может лопнуть в любой момент, сообщает "Комсомольская правда".

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Пузырь надулся оттого, что в прошлый кризис Федеральная резервная система США и Европейский центробанк начали раздавать кредиты практически по нулевым ставкам, чтобы помочь бизнесу. В итоге эти компании при поднятии ставок стали нежизнеспособны. Они вышли на биржу, чтобы удержаться на плаву. Но их акции – это дутые величины, обычные бумажки, за которыми ничего не стоит. Доля таких "компаний-зомби" в развитых странах достигла 12%. Потенциально каждая восьмая фирма в ближайшее время может объявить о банкротстве.

Перекредитованным оказался не только бизнес, но и целые страны. Растущая долговая нагрузка США – тревожный знак. Потому что если страна объявит дефолт (то есть не сможет расплатиться с кредиторами), рухнет вся мировая экономика. Рано или поздно это должно случиться, поскольку расчет американских властей на то, что за счет бума новых технологий и производств доходы превысят расходы и можно будет за пару-тройку лет отдать гигантский долг, пока не оправдываются.

"Госдолг растет, и я думаю, что он растет быстрее, чем наша экономика", – признался недавно председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Наша страна, увы, не может надеяться на то, что в пучине кризиса она останется островком стабильности. "Рынок ждет кризис. У западных экспертов есть только одно разногласие: когда все рухнет – в 2019 или 2020 году. А все потому, что напечатали столько денег, что их некуда девать. И теперь в мировой экономике такие диспропорции, которых раньше никогда не было", – заявил политолог Михаил Леонтьев.

По мнению аналитика группы компаний "Финам" Алексея Коренева, до начала глобальной финансовой катастрофы осталось от 6 до 24 месяцев. "Вопрос в другом: насколько глубоким и продолжительным на этот раз будет падение. Любой кризис не похож на другой. Они всегда имеют разные причины и разные спусковые крючки", – отметил эксперт.

Скорее всего, главной опасностью для РФ станет резкое падение цен на нефть и газ, поскольку во время кризиса спрос на сырье снижается в разы. В этой ситуации российским властям останется потихоньку расходовать национальные резервы, чтобы выполнить социальные обязательства и покрыть другие расходы первой необходимости.

"В экономике исторически наблюдается цикличность. За периодами роста всегда следует спад. Но в целом эти циклы уже перестали быть сюрпризами. К ним и центробанки, и правительства готовятся. У нашего ЦБ, например, есть резервы и другие меры быстрого реагирования. Циклы роста становятся длиннее, а циклы спада – короче. Будем надеяться, что американцы и мы держим руку на пульсе", – заключил главный аналитик "Промсвязьбанка" Дмитрий Монастыршин.

Андрей ФИЛАТОВ
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