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Империя под ударом: высокомерие ведет США к краху

Фото: www.globallookpress.com
Надменность американцев приведет к гибели их страны

Властям Соединенных Штатов посоветовали пересмотреть политику национальных интересов. "Незаконные и противоестественные" войны, которые ведет Вашингтон, вызовут тяжелейшие последствия для государства в обозримом будущем. Америка попросту перестанет быть влиятельной державой в мире.

Сейчас у США самый большой государственный долг за всю историю человечества. Национальный – вообще стремительно приближается к 22 трлн долларам, а дефицит федерального бюджета составляет больше $800 млрд. Несмотря на то, что в мире есть и более бедные страны (при соотношении долга и ВВП), чем Америка, это не гарантирует того, что там произойдет кризис, как раз, наоборот.

Пока экономисты уверяют население, что банкротство государству не грозит. Ведь правительство в теории может напечатать доллары, чтобы расплатиться по всем долгам. Однако при таком раскладе произойдет гиперинфляция, в результате которой доллар обесценится и потопит всю глобальную экономику.

В итоге мир решит, что США не могут вернуть деньги, а процентные ставки по госдолгу достигнут критических показателей. Тогда власти сократят бюджет, что и вызовет падение "империи", то есть правительства. Власть в США быстро захватят недобропорядочные люди.

Автор журнала The American Conservative рассказал в своей статье, что этот долговой кризис случится, если неоконсерваторы продолжат продвигать идеи о мировой войне, которая обойдется населению в триллионы долларов, чтобы переделать мир по образцу США.

"Надменное высокомерие ведет к гибели", – отметил журналист, который подчеркнул, что необъявленные войны не только дестабилизируют другие страны, но и вредят самой Америке.

Выход из этой ситуации один – пересмотреть зарубежные активы и обязательства, а также изменить со стороны внешней политики национальные интересы, в том числе закрыть базы в Германии и вывести войска из Афганистана. 

Полина ИВАНОВА
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