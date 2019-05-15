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Спасайте ваши денежки: в России грядет массовое закрытие банков

Фото: www.globallookpress.com
Список работающих в стране кредитных организаций сократится на 10%

В период до апреля 2020 г. могут быть отозваны лицензии 46 российских банков. Такой прогноз дали специалисты рейтингового агентства "Эксперт РА" после анализа состояния финансово-кредитного сектора.

Всего в РФ, по данным Центробанка, сейчас действуют 430 банков. В зоне риска в основном те, что не входят в первую сотню рейтинга, рассказал РБК управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов. Возможно, что волна ликвидации все же затронет банки из топ-100, но уже точно не из топ-20, считает специалист.

Это мнение поддержал старший директор Fitch Александр Данилов. "В основном это будут мелкие кредитные организации, уход которых никак не отразится на развитии банковского сектора", – сказал он.

Регулятор может лишить банк лицензии за "отмывание" денег, вывод ликвидных активов, умышленное занижение рисков.

Николай ВИКТОРОВ
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