Необъявленные российские санкции ударят по грузинской экономике

Эксперт раскритиковал заявление главы грузинского правительства

ВВП Грузии может сократиться более чем на миллиард долларов из-за неофициальных санкций России.

Так считает доктор экономических наук Никита Кричевский, прокомментировавший URA.RU заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. По словам грузинского политика, убытки от закрытия турпотока из России уже составили 60 млн долларов.

Кричевский подчеркнул, что словам Бахтадзе трудно поверить: компании сдадут отчетность по итогам квартала, а российский туристы перестали летать в Грузию 8 июля. Экономист считает, что 60 млн долларов – это возможный убыток госкомпаний, однако это не единственный источник ущерба.

"Ограничения могут быть официально не объявлены. Это, скажем, повышенная комиссия и внимание к банкам, которые переводят деньги в Грузию", -

объяснил эксперт.



Кризис в отношениях России и Грузии начался после того, как в Тбилиси вспыхнули антироссийские беспорядки. После этого президент Владимир Путин запретил продавать авиабилеты и путевки в Грузию.