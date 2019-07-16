Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Гостиницы пустуют": россияне разлюбили Грузию

Фото: www.globallookpress.com
Путешественники перестали ездить туда, где им не рады

Грузинские отельеры в панике: свыше 70% бронирований из России были отменены прямо в разгар сезона.

"Вот и ответочка. А вы ныли и страдали", -

такой иронический комментарий дал в Twitter политолог Алексей Мухин в ответ на эту новость.

Беспорядки, вспыхнувшие в Тбилиси в конце июня, практически сорвали туристический сезон в стране. При этом отдыхать в Грузии массово отказываются не только россияне, но и путешественники из других стран, отмечает ТАСС.

 

Антироссийская истерия выставила Грузию в негативном свете, поэтому туристы не спешат ехать туда, где их отдых может быть омрачен. Владельцы отелей жалуются, что гостиницы стоят пустые

После выступлений против России президент Владимир Путин отменил прямые авиарейсы в Грузию. Российским путешественникам порекомендовали вернуться домой.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей