"Гостиницы пустуют": россияне разлюбили Грузию

Путешественники перестали ездить туда, где им не рады

Грузинские отельеры в панике: свыше 70% бронирований из России были отменены прямо в разгар сезона.

"Вот и ответочка. А вы ныли и страдали", -

такой иронический комментарий дал в Twitter политолог Алексей Мухин в ответ на эту новость.

Беспорядки, вспыхнувшие в Тбилиси в конце июня, практически сорвали туристический сезон в стране. При этом отдыхать в Грузии массово отказываются не только россияне, но и путешественники из других стран, отмечает ТАСС.

Антироссийская истерия выставила Грузию в негативном свете, поэтому туристы не спешат ехать туда, где их отдых может быть омрачен. Владельцы отелей жалуются, что гостиницы стоят пустые

После выступлений против России президент Владимир Путин отменил прямые авиарейсы в Грузию. Российским путешественникам порекомендовали вернуться домой.

