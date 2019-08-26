Китай решился на неожиданный ответ США

По мнению Белого дома, последнее слово должно остаться за ним

Пекин предпримет ответные действия на введение Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник, 26 августа.

"Если США на самом деле пойдут на этот шаг, то Китай продолжит предпринимать необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов", – приводит RT слова дипломата.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с сентября будут увеличены пошлины на китайский импорт. При этом в Белом доме заявили, что не ждут ответных мер со стороны КНР, поскольку, дескать, решение Вашингтона уже было обусловлено действиями Пекина.

"Я сомневаюсь, что они пойдут на другой шаг",

– цитирует ИА REGNUM мнение главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кудлоу. В эфире телеканала CBS он сообщил, что американская сторона возлагает большие надежды на двусторонние торговые переговоры, намеченные на ближайшие дни.

Накануне стало известно, что в США намерены поднять с 1 сентября пошлины на товары из Китая не на 10%, как собирались, а на 15%, а повышение на другую группу товаров с 1 октября составит не 25%, а 30%, пишет РИА "Новости". Ранее об аналогичных шагах заявил Пекин. Это стало его реакцией на предыдущее решение Вашингтона.