Китай решился на неожиданный ответ США

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Пекин предпримет ответные действия на введение Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник, 26 августа.
"Если США на самом деле пойдут на этот шаг, то Китай продолжит предпринимать необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов", – приводит RT слова дипломата.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с сентября будут увеличены пошлины на китайский импорт. При этом в Белом доме заявили, что не ждут ответных мер со стороны КНР, поскольку, дескать, решение Вашингтона уже было обусловлено действиями Пекина.
"Я сомневаюсь, что они пойдут на другой шаг",
– цитирует ИА REGNUM мнение главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кудлоу. В эфире телеканала CBS он сообщил, что американская сторона возлагает большие надежды на двусторонние торговые переговоры, намеченные на ближайшие дни.
Накануне стало известно, что в США намерены поднять с 1 сентября пошлины на товары из Китая не на 10%, как собирались, а на 15%, а повышение на другую группу товаров с 1 октября составит не 25%, а 30%, пишет РИА "Новости". Ранее об аналогичных шагах заявил Пекин. Это стало его реакцией на предыдущее решение Вашингтона.
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