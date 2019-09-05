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Экономия на еде отодвинула россиян от черты бедности

Экономия на еде отодвинула россиян от черты бедности
Фото: Утро.ру
Граждане поверили в акции и скидки

Жители России стали меньше тратить на еду. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ, составившие очередной доклад "О государстве и бизнесе".

По их данным, в минувшем году граждане питались на 3,6% дешевле, чем в 2017-м. Причем, это касается как покупки продовольствия домой, так и трат в кафе и ресторанах, пишет "Лента" со ссылкой на доклад.

Несмотря на это, граждане не стали питаться хуже. Просто большинство из них оптимизировали свои расходы и стали чаще покупать продукты со скидками и обращать внимание на акции ретейлеров.

В среднем, на еду у россиян в 2018 г. уходило 36% от всего объема расходов. Это хороший показатель, свидетельствующий о том, что гражданам РФ хорошо живется. Согласно международным стандартам, бедным может считаться человек, вынужденный тратить на пропитание более 60%, пишет "ФедералПресс".

Николай ВИКТОРОВ
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