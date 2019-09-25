МКБ увеличил срок действия акций "В кругу друзей" и "Время первых"

Интересные предложения по нецелевым кредитам продлены до конца октября 2019 года

Клиенты Московского кредитного банка (МКБ) могут оформить потребительский кредит в рамках акции "В кругу друзей". Заем в размере от 100 до 500 тыс. рублей по ставке от 9,9% годовых выдадут на срок от 6 до 60 месяцев без поручительства и обеспечения. Для оформления документов потребуется только паспорт.

Для новых корпоративных клиентов банка действует акция "Время первых". По ее условиям получить сумму в размере от 50 до 500 тыс. рублей можно, оформив потребительский кредит на срок от 6 до 60 месяцев по ставке от 8,9% так же без поручительства и обеспечения.

Заявку на участие в акциях рассмотрят в срок от 1 часа. Положительное решение на выдачу кредита действует 1 месяц. Ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут перечислять через сервис МКБ-платежи, мобильное приложение, интернет-банк "МКБ Онлайн" или платежные терминалы банка.

В акциях могут участвовать клиенты МКБ, у которых на дату подачи заявки нет действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов, действующих или закрытых вкладов в МКБ. Средства могут быть использованы на любые цели.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий все виды банковских услуг для корпоративных клиентов, физических лиц и финансово-кредитных организаций. МКБ входит в утвержденный Банком России перечень системно значимых кредитных организаций.