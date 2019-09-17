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Московский кредитный банк вернет 7% от счета в кафе

Московский кредитный банк вернет 7% от счета в кафе
Фото:instagram.com/bankmkb
Начисления доступны для участников программы "МКБ Бонус"

С 1 октября клиенты Московского кредитного банка (МКБ) смогут получать вознаграждение за посещение кафе и ресторанов (кроме фастфудов с кодом операций MCC 5814), салонов красоты и магазинов спорттоваров, пользование услугами такси и каршеринга. Таковы новые категории повышенного начисления баллов для участников программы "МКБ Бонус".

Клиенты МКБ с пакетом услуг "Премиальный" смогут получать увеличенные баллы за категорию "путешествия", в которую входят оплата авиа– и железнодорожных билетов дальних направлений, отелей, услуг агентств путешествий и продуктов туроператоров. Держатели карт "Мудрость" получат доступ к категории "аптеки".

Новые категории доступны к выбору с 17 сентября.

Программа лояльности "МКБ Бонус" позволяет держателям карт МКБ зарабатывать на ежедневных покупках. Чтобы начать получать баллы, необходимо подтвердить участие в программе через мобильный или интернет-банк "МКБ Онлайн". Раз квартал происходит смена категорий, за покупки в которых начисляется 5% или 7% баллов (в зависимости от категории карты) от суммы покупок. За оплату остальных покупок начисляется 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль.

Клиент МКБ может также получить индивидуальный кэшбэк в размере до 25% за покупки у определенных партнеров. Ознакомиться с их перечнем можно в разделе "Персональные предложения" в мобильном банке.

Подробности о правилах и исключениях программы "МКБ Бонус" можно узнать здесь.

ПАО МКБ – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных клиентов, физических лиц и финансово-кредитных организаций. МКБ входит в список системно значимых банков, утвержденный Банком России.

Николай ВИКТОРОВ
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