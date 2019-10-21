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В Болгарии началось строительство газопровода, по которому пойдет российский газ из "Турецкого потока". Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наш болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока". … Соответствующая церемония … состоялась буквально сегодня", – цитирует министра "Взгляд".
"Турецкий поток" – газопровод, проложенный по дну Черного моря от побережья РФ до Турции. Он состоит из двух ниток. Первая, предназначенная для турецких потребителей, уже построена, и газ по ней уже подается в рамках технических испытаний. Вторая нужна для газоснабжения жителей Южной и Юго-Восточной Европы.
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