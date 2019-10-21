Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Европа потянула трубу к "Турецкому потоку"

Европа потянула трубу к
Фото: www.globallookpress.com
По первой нитке газопровода топливо уже пустили

В Болгарии началось строительство газопровода, по которому пойдет российский газ из "Турецкого потока". Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наш болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока". … Соответствующая церемония … состоялась буквально сегодня", – цитирует министра "Взгляд".

"Турецкий поток" – газопровод, проложенный по дну Черного моря от побережья РФ до Турции. Он состоит из двух ниток. Первая, предназначенная для турецких потребителей, уже построена, и газ по ней уже подается в рамках технических испытаний. Вторая нужна для газоснабжения жителей Южной и Юго-Восточной Европы. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лишь одно условие: выйти на пенсию можно досрочно

В ПФР разъяснили, как получать выплаты раньше срока

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей