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Пострадают только трое: немцы вычислили ущерб от остановки транзита газа через Украину

Пострадают только трое: немцы вычислили ущерб от остановки транзита газа через Украину
Фото: www.globallookpress.com
"Газпрому" придется хуже, чем европейским потребителям

Провал переговоров России и Украины по поводу транспортировки газа после 2019 г. не должен сильно волновать Европу. К таким выводам пришли эксперты Института по изучению экономики энергетики (EWI) при Кельнском университете в Германии.

В докладе аналитиков отмечается, что европейские страны хорошо подготовились к зиме-2020, так что перебоев с отоплением в северной и центральной части ЕС не ожидается. Конечно, если объем поставок сократится, то газ подорожает, но некритично: повышение цен в Германии, Швеции, Франции, Венгрии не превысит 5%. В Италии чуть больше – на 9%, на 10% может подорожать газ в Словении.

Собственно, ощутимый удар по бюджету грозит только трем странам ЕС: Румынии – там скачок цен может достичь 18%, Болгарии – там ожидается до плюс 24% к цене. Хуже всего придется Греции – она слабо интегрирована в европейскую газотранспортную систему, поэтому дефицит топлива может привести к его подорожанию на 45%.

Фото: www.globallookpress.com

В целом остановка поставок газа через Украину может потребовать от европейцев дополнительных расходов в размере 1,5 – 2,1 млрд евро в зависимости от погоды. Украина лишится транзитных сборов. Но больше всех пострадает "Газпром" от заметного сокращения продаж, пишут немецкие эксперты.

Николай ВИКТОРОВ

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