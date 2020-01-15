Власти прибалтийского государства приготовились к худшему сценарию

У официальной Риги такая же головная боль, как у ее несчастного брата по несчастью Киева – как сохранить транзитный маршрут российских энергоносителей через территорию Латвии. Руководство Республики сейчас вынуждено придумывать шаги, чтобы достойно конкурировать с транспортной инфраструктурой РФ на Балтике хоть каких-то доходов.

"И порты, и железная дорога готовятся к худшему сценарию, при котором поток энергетических грузов из России сойдет к нулю. Такая возможность есть, мы должны быть к этому готовы", – заявил ТАСС министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Он отметил, что в последние годы доля транзита российских энергоносителей неуклонно снижается, поэтому местным портам необходимо увеличивать свою эффективность, чтобы стать привлекательными в плане экономики для партнеров из РФ. Министр обратил внимание на тот факт, что порты под Санкт-Петербургом увеличили мощности, там снижаются тарифы на услуги разгрузочно-погрузочных работ.

По его мнению, Латвия не сможет заменить весь объем транзита российских энергоносителей.

"Мы рассчитываем на большую добавленную стоимость грузов, работаем над тем, чтобы в портах было не только техническое перекачивание грузов с поезда на корабль, но было и какое-то индустриальное действие, чтобы мы добавленную стоимость оставили у себя дома", – констатировал министр.

Агентство напоминает, что к 2023 г. в порту Усть-Луга планируется запуск крупнейшего многопрофильного транспортно-перевалочного комплекса, куда будут переориентированы грузы из России, которые ныне идут через портовые терминалы государств Прибалтики.

