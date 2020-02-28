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"Северный поток - 2" запустят вопреки США

"Северный поток - 2" запустят вопреки США
Фото: Bernd Wustneck/dpa/www.globallookpress.com
Австрия считает российский проект необходимым для энергобезопасности Европы

Американские санкции не смогут помешать реализации проекта "Северный поток – 2". Об этом заявил посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер.

Дипломат напомнил, что соинвестором строительства является не австрийское правительство, а австрийская нефтегазовая компания OMV. Вместе с тем, в Вене убеждены в необходимости данного газопровода, поскольку с его помощью Европа будет надежно обеспечена газом.

"С точки зрения Австрии, речь идет об улучшении энергетической безопасности для всех стран Европы, – отметил посол в интервью РИА "Новости". – Исходим из того, что "Северный поток – 2", несмотря на американские санкции, будет завершен".

Газопровод "Северный поток – 2" предназначен для поставок до 55 млрд кубометров газа в год напрямую из России в Германию через Балтийское море. Планировалось начать его эксплуатацию в конце 2019 г., но из-за угрозы США ввести санкции участие в проекте прервал швейцарский глубоководный трубоукладчик Allseas.

Теперь проект отложен на неопределенное время. А в Вашингтоне грозят принять новые санкции – против будущих покупателей газа, который будет идти по "Северному потоку – 2".

Николай ВИКТОРОВ

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