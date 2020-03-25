Границы России могут остаться закрытыми до сентября
Коронавирус ударил по всем сферам жизни в России, но первыми удар ощутили туроператоры. Если границы не откроют до сентября, с рынка исчезнет треть компаний, предоставляющих услуги путешественникам. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в среду, 24 марта.
Отмена полетов за границу и возврат денег за купленные туры еще в феврале привели к потерям туроператоров в размере 27 млрд рублей – это деньги, "которые были уплачены партнерам и не вернулись", пояснила Ломидзе. Сейчас ситуация усугубилась. Примерные расчеты показывают, что неполученная прибыль российских компаний, занимающихся выездным туризмом, к осени составит 25 млрд руб., потери въездного туризма достигнут 12 млрд рублей.
Убытки терпят не только туроператоры и турагентства. Страдают отели, без работы остались гиды. Все свидетельствует о том, что еще до лета закроется около 30% туристических компаний, передает "ФедералПресс".
Пока большинство стран ввели ограничения на въезд иностранцев до середины апреля – начала мая. Но эпидемия коронавируса пока и не думает идти на спад, поэтому велика вероятность, что границы останутся на замке еще очень долго. Власти Чехии уже предположили, что перемещения внутри Евросоюза даже для граждан ЕС останутся под запретом в ближайшие два года.
Но если какие-то направления вскоре и откроют для туристов, в России желающих путешествовать может оказаться не так уж много. Из-за карантина люди теряют доход, а резко подорожавшие доллар и евро делают заграничные поездки недоступными. За последние две недели курс рубля снизился почти на 20%, ожидается, что до конца марта стоимость доллара будет держаться в пределах 77-82 рубля.
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