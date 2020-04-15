СМИ: Саудовская Аравия придумала план по борьбе с российской нефтью
Саудовская Аравия не успокоилась после достижения нефтяной сделки в рамках участников ОПЕК+ и G20 и придумала "изощренный" способ обогнать Россию на рынке сбыта сырья, сообщает сегодня Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Национальная компания Saudi Aramco предложила нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе возможность отсрочить платежи за доставку черного золота на срок до 90 дней, поскольку заводы пытаются справиться с сокращающимся спросом.
По словам собеседников агентства, условия кредита, которые компания сулит через неназванные саудовские банки, также рассматриваются как часть усилий страны по увеличению своей доли на рынке.
Aramco "просит внести поправки в наше существующее соглашение, включив в него вексель, который в принципе даст вам возможность оплатить через банк в течение 90 дней", сказал один из источников в азиатском нефтепереработчике.
Согласно условиям, Aramco получит оплату за товар из того же банка в течение 21 дня с момента отправки, добавил он.
Отмечается, что компания от комментариев отказалась.
Новые условия, предлагаемые как минимум четырем НПЗ в Азии и Европе, могут облегчить краткосрочное финансовое бремя этих заводов, которые столкнулись с падением спроса на нефть во всем мире из-за ограничений на передвижение, связанных с эпидемией коронавируса.
Однако, как утверждают источники Reuters, предложение саудовцев приведет к общим более высоким затратам из-за сверхдорогих условий финансирования.
В итоге, по крайней мере три НПЗ отклонили предложение Эр-Рияда, пишет агентство.
Ранее сегодня издание The American Conservative вышло со статьей, в которой попыталось объяснить, почему, расхваливая свою роль в достижени нового соглашения по ценам на нефть и условиям ее добычи, президент США Дональд Трамп на самом деле попал в "ловушку" российского лидера Владимира Путина.
Между тем, цена на черное золото резко сегодня упала. Так, торги на Лондонской бирже
на нефть марки Brent с поставкой в июне
упали к вечеру среды
до $27,18 за баррель, сообщает ТАСС.
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