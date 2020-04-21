В Минске заметили позитивные сигналы из Европы и России

Восстановление мировой экономики начнется в мае. Такой прогноз дал президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 21 апреля, в ходе инспекционной поездки в Могилевскую область.

Глава республики похвалил лидеров ЕС за то, что они приступили к отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, еще до окончания объявленной пандемии.

"Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться, – указал Лукашенко. – В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать, в том числе и в России", - высказался он.

При этом Лукашенко призвал своих производителей не расслабляться. Особое внимание он уделил посевной компании, в частности, потребовал увеличить выращивание гречихи, поскольку Россия ввела временный запрет на экспорт гречневой крупы. "Произвести достойное количество (гречки), потому что россияне отказались с нами работать", – подчеркнул Лукашенко.