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Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики

Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Минске заметили позитивные сигналы из Европы и России

Восстановление мировой экономики начнется в мае. Такой прогноз дал президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 21 апреля, в ходе инспекционной поездки в Могилевскую область.

Глава республики похвалил лидеров ЕС за то, что они приступили к отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, еще до окончания объявленной пандемии.

"Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться, – указал Лукашенко. – В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать, в том числе и в России", - высказался он.

При этом Лукашенко призвал своих производителей не расслабляться. Особое внимание он уделил посевной компании, в частности, потребовал увеличить выращивание гречихи, поскольку Россия ввела временный запрет на экспорт гречневой крупы. "Произвести достойное количество (гречки), потому что россияне отказались с нами работать", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее эксперты ООН предупредили о грядущем дефиците продуктов из-за того, что закрытые границы привели к отсутствию сезонных рабочих на полях Европы и в других регионах мира. Некоторые страны ЕС уже начали отменять карантин, однако до допуска иностранцев в страны еще далеко. 

Николай ВИКТОРОВ

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