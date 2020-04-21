Политолог: Лукашенко будет спасать страну за счет России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не объявляет жестких ограничительных мер на фоне эпидемии COVID-19 и регулярно критикует за это Москву, однако когда инфекцию удастся остановить, он тут же попросит помощи у России в экономическом восстановлении. Так прокомментировала последние высказывания и действия бацьки в связи с коронавирусом политолог Наталия Елисеева.
"Он пытается усидеть на всех возможных стульях: и экономику спасти, и делать вид, что все хорошо, и продолжать бодаться с Россией", – сказала телеканалу "360" эксперт.
Она назвала такую позицию странной, а ее последствия колоссальными. Елисеева припомнила, как Лукашенко обвинил РФ в том, что Москва прислала Минску якобы низкого качества тесты для определения коронавируса. При этом сам белорусский лидер скрывает реальные цифры по ситуации с распространением эпидемии внутри страны, считает эксперт.
По ее словам, в местных больницах не хватает средств спецзащиты и медицинского персонала. Не вводя карантин, он руководствуется "не принципами здравого смысла, а экономическими моментами", поскольку боится нанести серьезный ущерб Белоруссии. Однако тогда пострадают люди, отметила политолог.
Елисеева предполагает, что несмотря на нападки в адрес нашей страны, будущие проблемы Лукашенко намерен решать за счет России, т.к. государства Евросоюза помочь белорусам не смогут – у них самих трудностей сейчас хватает.
В день Пасхи белорусский президент дал очередной совет, призвав православных обязательно ходить в храмы, поскольку бороться с заразой помогут всевышние силы.
Сегодня же он похвалил тех европейских лидеров, кто начал снимать ограничения. По его прогнозу, мировая экономика заработает уже в мае, особенно в России.
По последним данным, в Белоруссии выявлено 6,2 тыс заболевших новой инфекцией. Накануне коронавирус обнаружен почти у полторы тысячи человек.
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