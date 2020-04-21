Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Политолог: Лукашенко будет спасать страну за счет России

Политолог: Лукашенко будет спасать страну за счет России
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер белорусов, пытаясь удержать экономику страны на плаву, жертвует населением, не вводя эпидемиологический карантин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не объявляет жестких ограничительных мер на фоне эпидемии COVID-19 и регулярно критикует за это Москву, однако когда инфекцию удастся остановить, он тут же попросит помощи у России в экономическом восстановлении. Так прокомментировала последние высказывания и действия бацьки в связи с коронавирусом политолог Наталия Елисеева.

"Он пытается усидеть на всех возможных стульях: и экономику спасти, и делать вид, что все хорошо, и продолжать бодаться с Россией", – сказала телеканалу "360" эксперт.

Она назвала такую позицию странной, а ее последствия колоссальными. Елисеева припомнила, как Лукашенко обвинил РФ в том, что Москва прислала Минску якобы низкого качества тесты для определения коронавируса. При этом сам белорусский лидер скрывает реальные цифры по ситуации с распространением эпидемии внутри страны, считает эксперт.

По ее словам, в местных больницах не хватает средств спецзащиты и медицинского персонала. Не вводя карантин, он руководствуется "не принципами здравого смысла, а экономическими моментами", поскольку боится нанести серьезный ущерб Белоруссии. Однако тогда пострадают люди, отметила политолог.

Елисеева предполагает, что несмотря на нападки в адрес нашей страны, будущие проблемы Лукашенко намерен решать за счет России, т.к. государства Евросоюза помочь белорусам не смогут – у них самих трудностей сейчас хватает.

В день Пасхи белорусский президент дал очередной совет, призвав православных обязательно ходить в храмы, поскольку бороться с заразой помогут всевышние силы.

Сегодня же он похвалил тех европейских лидеров, кто начал снимать ограничения. По его прогнозу, мировая экономика заработает уже в мае, особенно в России.

По последним данным, в Белоруссии выявлено 6,2 тыс заболевших новой инфекцией. Накануне коронавирус обнаружен почти у полторы тысячи человек.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Доллар выше 76 рублей, евро за 82: курс валюты пошел вверх после падения цен на нефть

Курс рубля уже понизился и продолжит падение на фоне неприятных новостей о нефти, считают экономисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей