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Назван "худший прогноз" по безработице в России

Назван "худший прогноз" по безработице в России
Фото: pixabay.com
Без места могут остаться от 6 до 9 миллионов граждан

Председатель Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что безработица в стране может достигнуть 7 – 8 процентов, в худшем случае – 10. В настоящий момент, по официальным данным, в России не трудоустроено 0,7 процента населения. 

Чиновник уточнил, что, если рассматривать статистику Международной организации труда, доля россиян "без места" составит 4,5 процента. 

"Безработица сможет скакнуть до 7-8%, в худшем варианте – до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 млн человек", – уточнил Кудрин в фильме "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия-1"

Напомним, что экономический кризис в стране начался благодаря двум факторам – коронавирусу и снижению цен на нефть. Отсутствие спроса на черное золото подорвало курс рубля. В связи с этим экономисты предсказывают дефолт, по масштабам сравнимый только с кризисом 1998 года. 

Коронавирус тоже внес свою лепту в расшатывание экономики государства. Даже при относительно позитивном развитии событий Правительство потратит на борьбу с инфекцией триллионы рублей. 

Национальное рейтинговое агентство (НРА) предсказало стране 15,5 миллионов безработных. Под удар попадут гостиничный бизнес, сфера услуг и общественного питания. Не спасут даже средства, выделенные Центробанком на решение проблемы. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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