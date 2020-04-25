Без места могут остаться от 6 до 9 миллионов граждан

Председатель Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что безработица в стране может достигнуть 7 – 8 процентов, в худшем случае – 10. В настоящий момент, по официальным данным, в России не трудоустроено 0,7 процента населения.

Чиновник уточнил, что, если рассматривать статистику Международной организации труда, доля россиян "без места" составит 4,5 процента.

"Безработица сможет скакнуть до 7-8%, в худшем варианте – до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 млн человек", – уточнил Кудрин в фильме "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия-1"

Напомним, что экономический кризис в стране начался благодаря двум факторам – коронавирусу и снижению цен на нефть. Отсутствие спроса на черное золото подорвало курс рубля. В связи с этим экономисты предсказывают дефолт, по масштабам сравнимый только с кризисом 1998 года.

Коронавирус тоже внес свою лепту в расшатывание экономики государства. Даже при относительно позитивном развитии событий Правительство потратит на борьбу с инфекцией триллионы рублей.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) предсказало стране 15,5 миллионов безработных. Под удар попадут гостиничный бизнес, сфера услуг и общественного питания. Не спасут даже средства, выделенные Центробанком на решение проблемы.