Озвучен вариант развития ситуации вокруг выплат пособий по старости в условиях карантина из-за COVID-19 и последующих проблем в экономике

Введение режима всеобщей самоизоляции, а в определенных регионах и карантина, и последующие за этим экономические изменения заставили многих испугаться. Все больше россиян пенсионного и предпенсионного возраста беспокоятся: что будет с выплатами дальше и как государство будет проводить пенсионную реформу.

"Сомнений, что уже назначенные пенсии будут выплачиваться в полном объеме нет, – рассказал в беседе с "Утро.ру" профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов: Но в условиях кризиса потребуется увеличение трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд России".

Кризис съест на ближайшую перспективу все усилия пенсионной реформы 2019-2028 гг. , которая и затевалась в целях снижения размеров трансферта и повышения сбалансированности пенсионной системы.





Сокращение поступлений в ПФР вполне очевидно, считает профессор.

"Часть компаний разорится и от них естественным путем прекратятся страховые взносы во внебюджетные фонды. Снижение в два раза размера взносов с пострадавших малых и средних предприятий до конца 2020 года тоже приведет к падению сборов в ПФР.Часть предприятий захочет сэкономить и может вернуться к серым схемам выплаты зарплаты, минуя формирование фонда оплаты труда. Поэтому зависимость ПФР от бюджетного трансферта существенно вырастет", – рассказал он.



В 2020 году индексация пенсий будет производиться, но отставать от ожиданий пенсионеров, которые ощущают повышение цен по некоторым наиболее востребованным продуктам, дорожающим быстрее и сильнее, чем потребительская корзина в целом.

"Таким образом, в 2020 году российская пенсионная система будет все более сформированной на принципах солидарности, а о реформе накопительной пенсии и появлении значительной личной заинтересованности работников в уплате пенсионных взносов можно будет теоретизировать до возобновления экономического роста в нашей стране", – объяснил специалист.

Однако о томе, что будет с пенсионной реформой и пособиями по старости дальше никто не знает. В Кремле заверили, что все выплаты пожилым поступят вовремя.

Ранее сообщалось о том, какой будет индексация пенсий и что еще получат россияне в 2020 году.