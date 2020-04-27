Индексация не поможет: кризис съест пенсии россиян
Введение режима всеобщей самоизоляции, а в определенных регионах и карантина, и последующие за этим экономические изменения заставили многих испугаться. Все больше россиян пенсионного и предпенсионного возраста беспокоятся: что будет с выплатами дальше и как государство будет проводить пенсионную реформу.
"Сомнений, что уже назначенные пенсии будут выплачиваться в полном объеме нет, – рассказал в беседе с "Утро.ру" профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов: Но в условиях кризиса потребуется увеличение трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд России".
Кризис съест на ближайшую перспективу все усилия пенсионной реформы 2019-2028 гг. , которая и затевалась в целях снижения размеров трансферта и повышения сбалансированности пенсионной системы.
Сокращение поступлений в ПФР вполне очевидно, считает профессор.
"Часть компаний разорится и от них естественным путем прекратятся страховые взносы во внебюджетные фонды. Снижение в два раза размера взносов с пострадавших малых и средних предприятий до конца 2020 года тоже приведет к падению сборов в ПФР.Часть предприятий захочет сэкономить и может вернуться к серым схемам выплаты зарплаты, минуя формирование фонда оплаты труда. Поэтому зависимость ПФР от бюджетного трансферта существенно вырастет", – рассказал он.
В 2020 году индексация пенсий будет производиться, но отставать от ожиданий пенсионеров, которые ощущают повышение цен по некоторым наиболее востребованным продуктам, дорожающим быстрее и сильнее, чем потребительская корзина в целом.
"Таким образом, в 2020 году российская пенсионная система будет все более сформированной на принципах солидарности, а о реформе накопительной пенсии и появлении значительной личной заинтересованности работников в уплате пенсионных взносов можно будет теоретизировать до возобновления экономического роста в нашей стране", – объяснил специалист.
Однако о томе, что будет с пенсионной реформой и пособиями по старости дальше никто не знает. В Кремле заверили, что все выплаты пожилым поступят вовремя.
Ранее сообщалось о том, какой будет индексация пенсий и что еще получат россияне в 2020 году.
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