Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Индексация не поможет: кризис съест пенсии россиян

Индексация не поможет: кризис съест пенсии россиян
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Озвучен вариант развития ситуации вокруг выплат пособий по старости в условиях карантина из-за COVID-19 и последующих проблем в экономике

Введение режима всеобщей самоизоляции, а в определенных регионах и карантина, и последующие за этим экономические изменения заставили многих испугаться. Все больше россиян пенсионного и предпенсионного возраста беспокоятся: что будет с выплатами дальше и как государство будет проводить пенсионную реформу. 

"Сомнений, что уже назначенные пенсии будут выплачиваться в полном объеме нет, – рассказал в беседе с "Утро.ру" профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов: Но в условиях кризиса потребуется увеличение трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд России".

Кризис съест на ближайшую перспективу все усилия пенсионной реформы 2019-2028 гг. , которая и затевалась в целях снижения размеров трансферта и повышения сбалансированности пенсионной системы.


Сокращение поступлений в ПФР вполне очевидно, считает профессор.

"Часть компаний разорится и от них естественным путем прекратятся страховые взносы во внебюджетные фонды. Снижение в два раза размера взносов с пострадавших малых и средних предприятий до конца 2020 года тоже приведет к падению сборов в ПФР.Часть предприятий захочет сэкономить и может вернуться к серым схемам выплаты зарплаты, минуя формирование фонда оплаты труда. Поэтому зависимость ПФР от бюджетного трансферта существенно вырастет", – рассказал он. 

В 2020 году индексация пенсий будет производиться, но отставать от ожиданий пенсионеров, которые ощущают повышение цен по некоторым наиболее востребованным продуктам, дорожающим быстрее и сильнее, чем потребительская корзина в целом.

"Таким образом, в 2020 году российская пенсионная система будет все более сформированной на принципах солидарности, а о реформе накопительной пенсии и появлении значительной личной заинтересованности работников в уплате пенсионных взносов можно будет теоретизировать до возобновления экономического роста в нашей стране", – объяснил специалист.

Однако о томе, что будет с пенсионной реформой и пособиями по старости дальше никто не знает. В Кремле заверили, что все выплаты пожилым поступят вовремя.

Ранее сообщалось о том, какой будет индексация пенсий и что еще получат россияне в 2020 году. 

Марина МОНРО

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами

Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах

Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Шорт-трекист объяснил такое решение травмой колена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей