Незалежная перезаполнила свои хранилища в прошлом году, но топливо оказалось неостребованным

Украина временно остановила закупки газа, причиной тому стала ненужность сырья на фоне рекордно теплой зимы. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в понедельник, 27 апреля.

По его словам, украинские хранилища переполнены запасами газа, которые накапливались с осени 2019 года в ожиданиях топливного кризиса на фоне переговоров, шедших тогда с российским "Газпромом" о продолжении контракта на поставки нашего сырья. В результате, "Нафтогаз" закачал более чем 21 млрд куб голубого топлива. Теперь избыток сырья Киев намерен использовать в следующий зимний период.

Кроме того, пан Коболев прогнозирует скорое снижение цены на газ после того, как на прошлой неделе в отрицательные значения ушла стоимость американской нефти WTI, сообщает УНИАН.

"Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать на сколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет", – резюмировал топ-менеджер.

Напомним, ранее стало известно о том, что у берегов Калифорнии скопилось невиданное количество нефтетанкеров, которые стоят на якорях и забиты до отказа черным золотом, которое уже не вмещается в хранилищах на суше.

