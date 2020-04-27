Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украина заморозила закупки российского газа

Украина заморозила закупки российского газа
Фото: pixabay.com
Незалежная перезаполнила свои хранилища в прошлом году, но топливо оказалось неостребованным

Украина временно остановила закупки газа, причиной тому стала ненужность сырья на фоне рекордно теплой зимы. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в понедельник, 27 апреля.

По его словам, украинские хранилища переполнены запасами газа, которые накапливались с осени 2019 года в ожиданиях топливного кризиса на фоне переговоров, шедших тогда с российским "Газпромом" о продолжении контракта на поставки нашего сырья. В результате, "Нафтогаз" закачал более чем 21 млрд куб голубого топлива. Теперь избыток сырья Киев намерен использовать в следующий зимний период.

Кроме того, пан Коболев прогнозирует скорое снижение цены на газ после того, как на прошлой неделе в отрицательные значения ушла стоимость американской нефти WTI, сообщает УНИАН.

"Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать на сколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет", – резюмировал топ-менеджер.

Напомним, ранее стало известно о том, что у берегов Калифорнии скопилось невиданное количество нефтетанкеров, которые стоят на якорях и забиты до отказа черным золотом, которое уже не вмещается в хранилищах на суше.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами

Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах

Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Шорт-трекист объяснил такое решение травмой колена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей