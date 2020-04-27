Украина заморозила закупки российского газа
Украина временно остановила закупки газа, причиной тому стала ненужность сырья на фоне рекордно теплой зимы. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в понедельник, 27 апреля.
По его словам, украинские хранилища переполнены запасами газа, которые накапливались с осени 2019 года в ожиданиях топливного кризиса на фоне переговоров, шедших тогда с российским "Газпромом" о продолжении контракта на поставки нашего сырья. В результате, "Нафтогаз" закачал более чем 21 млрд куб голубого топлива. Теперь избыток сырья Киев намерен использовать в следующий зимний период.
Кроме того, пан Коболев прогнозирует скорое снижение цены на газ после того, как на прошлой неделе в отрицательные значения ушла стоимость американской нефти WTI, сообщает УНИАН.
"Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать на сколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет", – резюмировал топ-менеджер.
Напомним, ранее стало известно о том, что у берегов Калифорнии скопилось невиданное количество нефтетанкеров, которые стоят на якорях и забиты до отказа черным золотом, которое уже не вмещается в хранилищах на суше.
Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами
Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Авиакомпании готовы отправить россиян за рубеж уже в мае
- От коронавируса скончался один из последних узников Освенцима
- Япония ввела запрет на въезд из России из-за пандемии
- Симптомы и лечение: как дети болеют коронавирусом
Здоровье
- Для мужчин после 40: утренняя зарядка укрепит здоровье
- Дожить до 95 лет: секретный рецепт продлит молодость
- Без таблеток: токсиколог назвал способ побороть похмелье
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик