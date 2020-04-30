В Киеве усомнились в целесообразности "Северного потока - 2" на фоне спада спроса на топливо

Россия ее долго будет зависеть от советской транзитной трубы, идущей по территории Украины в страны Восточной Европы. С таким предположением выступил украинский журналист Виталий Портников.

Он полагает, что даже при достроенном газопроводе "Северный поток – 2", проект не станет востребованным из-за снижения спроса на энергоносители в Старом Свете. Поэтому, уверен украинец, сейчас к нему спадает интерес "у западных лоббистов" Москвы.

Исходя из этого, успокаивает нацию журналист, Россия "не может позволить себе большую войну" в Незалежной (о чем так рьяно последние шесть лет пишут украинские эксперты, а она все никак не наступает). А не может позволить, поскольку боится уничтожить советскую трубу и лишить "Газпром" доходов.

С другой стороны, предупреждает пан Портников, Москва якобы будет дестабилизировать политическую ситуацию в Незалежной, попытается привести к власти послушных РФ и интересам газовому монополисту граждан соборной.

"Украинцам стоит готовиться к новой серьезной конфронтации с Кремлем, его разведчиками, дипломатами, диверсантами, пропагандистами и менеджерами "Газпрома"", – написал очередную страшилку для сограждан пан Портников в Espreso.

Напомним, накануне стало известно, что возможный трубоукладчик для "СП – 2" "Академик Черский" дошел к проливу Скагеррак у берегов Дании. А сегодня судно взяло курс на Калининград, куда оно должно прибыть 3 мая. Своей конечной целью корабль обозначил порт в Находке, откуда он вышел в странное путешествие в феврале нынешнего года.

