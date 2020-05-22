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Чубайс выступил против "легкомысленной" раздачи денег россиянам

Чубайс выступил против "легкомысленной" раздачи денег россиянам
Анатолий Чубайс. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Финансовая помощь должна идти только нуждающимся после учета доходов их родственников

Государство не должно выделять пособия в период кризиса всем подряд. На этом настаивает глава правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. Помощь должна идти адресно, "не тем, кто громче кричит, а тем, кому тяжелее всего, кто действительно нуждается".

Для этого нужно научиться подсчитывать подушевой доход, учитывая не только размер зарплаты одного человека, но и доход его родственников. "Неправильно поддерживать тех, у кого минимальная зарплата, потому что, может быть, у него сын зарабатывает в десять раз больше", – подчеркнул Чубайс, выступая на международном онлайн-форуме Startup Village в пятницу, 22 мая.

Идею выдать всем поголовно определенную сумму из казны в период коронавируса Чубайс отверг полностью, назвав ее "легкомысленной". "Вот всем дадим по 20 тысяч рублей – и дальше что? А если наступит вторая волна коронавирусной инфекции?" При этом финансовую поддержку семей с детьми, которую сейчас оказывают власти РФ, Чубайс одобрил, назвав "шагом разумным".

Ранее глава "Роснано" предрек России трудные времена из-за наслоения двух разных кризисов одновременно. В то же время экс-премьер РФ Дмитрий Медведев увидел в пандемии коронавируса определенные плюсы.

Об ошибках предпринимателей при оформлении субсидии "Утро.ру" писало ранее.

Николай ВИКТОРОВ

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