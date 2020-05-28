У пандемии есть свои плюсы, главное - правильно ими воспользоваться

Эпидемия COVID-19 и возникший на ее фоне нефтяной кризис могут оказаться очень полезны для российской экономики. По крайней мере, помогут соскочить ей с "сырьевой иглы". Так считает главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов.

Когда нефть стоит дорого, никто не хочет вкладываться в другие секторы экономики, поясняет эксперт. "Это разумно, – отметил Баунов в интервью "Ленте.ру". – В одном банке вам дают 2% прибыли, в другом 10%. Зачем вам идти туда, где два?"

Другое дело, когда прибыль и в нефтегазовой сфере снижается. Тогда инвесторы становятся более заинтересованными в развитии новых производств. Так возникает диверсификация экономики, уверен эксперт.

Ранее экономике России предрекли "драматическое падение", что связано, в первую очередь, с зависимостью бюджета от нефтегазовых доходов, которые сейчас резко упали. В четверг, 28 мая, премьер Михаил Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики. Он рассчитан до конца 2021 г. и включает в себя долгосрочные структурные изменения, передает телеканал "360".

Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 г. в Китае и в марте доросла до масштабов пандемии. Властям пришлось ввести строгие меры карантина, остановилось производство, рухнул туризм, сфера авиаперевозок и услуг. По подсчетам аналитиков, совокупные потери Европы составят 7,4%, а в некоторых странах региона даже больше. Ожидаемые потери ВВП РФ на этом фоне выглядят менее пугающими.